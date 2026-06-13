Бразилия — Марокко: Дуглас Сантос и Хакими с первых минут выйдут на поле в матче ЧМ-2026. Неймар — вне заявки

Защитник Дуглас Сантос выйдет в старте бразильцев. Его партнер по «Зениту» Луис Энрике начнет игру на скамейке запасных. Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими выведет марокканцев с капитанской повязкой.
Неймар, который восстанавливается после травмы икроножной мышцы, остался вне заявки бразильцев.
Бразилия: Алиссон, Дуглас, Маркиньос, Габриэл, Ибаньес, Каземиро, Бруну Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Рафинья, Тьяго.
Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Рад, Мазрауи, Буадди, Унаи, Сайбари, Эль-Ханнусс, Эль-Айнауи, Браим Диас.