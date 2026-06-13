Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
01:00
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.85
П2
5.70
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Гаити
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.63
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026
07:00
Австралия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.91
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Германия
:
Кюрасао
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
58.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Катар
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
4
:
Парагвай
1
П1
X
П2

Бразилия — Марокко: Дуглас Сантос и Хакими с первых минут выйдут на поле в матче ЧМ-2026. Неймар — вне заявки

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Марокко на матч группового этапа чемпионата мира.

Источник: Sport24

Защитник Дуглас Сантос выйдет в старте бразильцев. Его партнер по «Зениту» Луис Энрике начнет игру на скамейке запасных. Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими выведет марокканцев с капитанской повязкой.

Неймар, который восстанавливается после травмы икроножной мышцы, остался вне заявки бразильцев.

Бразилия: Алиссон, Дуглас, Маркиньос, Габриэл, Ибаньес, Каземиро, Бруну Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Рафинья, Тьяго.

Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Рад, Мазрауи, Буадди, Унаи, Сайбари, Эль-Ханнусс, Эль-Айнауи, Браим Диас.

Футбол. ЧМ-2026
14.06
Бразилия
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.85
П2
5.70