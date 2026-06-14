Сборная Катара вырвала ничью со Швейцарией на 90+5-й минуте матча ЧМ-2026

В первом тайме швейцарцы заработали пенальти. На 17-й минуте 11-метровый реализовал нападающий Брель Эмболо. На 90+5-й сравнял защитник Буалем Хухи.
По итогам встречи Швейцария лидирует в группе В с одним очком. Катар располагается на четвертой строчке с одним баллом.
18 июня Швейцария сыграет с Боснией и Герцеговиной. Катар встретится с Канадой 19-го числа.
Футбол, Чемпионат мира, Группа B
13.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Хулен Лопетеги
Мурат Якин
Голы
Катар
Буалем Хухи
90+4′
Швейцария
Бриль Эмболо
17′
Составы команд
Катар
1
Махмуд Абунада
13′
14
Хомам Аль-Амин
4
Исса Лайе
11
Акрам Афиф
2
Педру Мигель
16
Буалем Хухи
13
Аюб Аль-Оуи
60′
12
Карим Будиаф
5
Яссем Джабер Абдулсаллам
23′
60′
20
Ахмед Фати
23
Ассим Мадибо
78′
26
Мохаммед Аль-Маннаи
15
Юсуф Абдурисак
60′
7
Ахмед Аль-Аельдин
8
Эдмилсон Жуниор
88′
10
Хасан Аль-Хайдос
Швейцария
1
Грегор Кобель
6
Денис Закария
42′
10
Гранит Джака
7
Бриль Эмболо
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
13
Рикардо Родригес
89′
2
Миро Мухайм
20
Мишель Эбишер
65′
9
Йохан Манзамби
8
Ремо Фройлер
89′
14
Ардон Яшари
11
Дан Ндой
65′
22
Фабиан Ридер
17
Рубен Варгас
79′
23
Зеки Амдуни
Статистика
Катар
Швейцария
Желтые карточки
2
1
Голевые моменты
2
1
Удары (всего)
7
26
Удары в створ
4
7
Угловые
3
10
Фолы
12
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти