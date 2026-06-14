Сборная Катара вырвала ничью со Швейцарией на 90+5-й минуте матча ЧМ-2026

В субботу, 13 июня, сборная Катара сыграла вничью с национальной командой Швейцарии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2026. Встреча прошла на стадионе «Ливайс Стэдиум» в Санта-Кларе (США) и завершилась со счетом 1:1.