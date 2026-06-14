Экс-форвард «Зенита» не спас Гаити от очередного поражения на ЧМ: Шотландия неожиданно возглавила группу

Сам Макгинн укрепился на пятой строчке в списке лучших бомбардиров сборной Шотландии в истории — оформил уже 21-й мяч. Лучшие снайперы в истории шотландцев — Кенни Далглиш и Денис Лоу — отличились по 30 раз. Также полузащитник «Астон Виллы» — четвертый игрок по количеству матчей за сборную Шотландии: игра против Гаити стала для него уже 87-й. А в топ-3 31-летний полузащитник может войти уже на этом ЧМ: для этого нужно выйти на поле еще четыре раза. Возможно, если шотландцы дойдут до ⅛ финала.