Экс-форвард «Зенита» не спас Гаити от очередного поражения на ЧМ: Шотландия неожиданно возглавила группу

Шотландия с минимальным преимуществом обыграла Гаити (1:0) в первом туре группового этапа чемпионата мира. Судьбу матча решил гол Джона Макгинна на 28-й минуте. Пропущенный мяч получился для гаитян обидным, к тому же в течение матча они неожиданно имели преимущество над европейской командой.
Гаити пострадало от своей звезды
Гол случился в середине первого тайма. Шотландцы вышли в быструю атаку со своей половины поля благодаря длинному забросу из глубины. Мяч оказался на правом фланге около штрафной гаитян, после чего Бэн Доак оформил мощный прострел в штрафную. Игроку «Борнмута» откинул мяч форвард Че Адамс, который классно зацепился за мяч на грани офсайда и сам стал адресатом передачи партнера.
Адамс с близкого расстояния не переиграл вратаря гаитян Джонни Плесида, который по ходу игры еще несколько раз выручил партнеров. Мяч отскочил к границе штрафной, где его подкараулил Джон Макгинн. Полузащитник «Астон Виллы» в два касания ударил по воротам и забил первый мяч шотландцев на чемпионате мира с 1998 года.
Макгинну повезло с рикошетом — под его удар подставил ногу полузащитник Гаити Жан-Рикнер Беллегард, от которого мяч отлетел в ворота мимо дезориентированного голкипера. Возможно, если бы Беллегард не попытался заблокировать выстрел Макгинна, мяч бы пролетел мимо ворот.
При этом Беллегард — одна из главных звезд Гаити. Полузащитник выступает за «Вулверхэмптон» с сентября 2023 года и является самым вторым по стоимости игроком своей сборной, по данным Transfermarkt (оценен в 16 миллионов евро). Он даже выступал за сборные Франции U19, U20 и U21.
Сам Макгинн укрепился на пятой строчке в списке лучших бомбардиров сборной Шотландии в истории — оформил уже 21-й мяч. Лучшие снайперы в истории шотландцев — Кенни Далглиш и Денис Лоу — отличились по 30 раз. Также полузащитник «Астон Виллы» — четвертый игрок по количеству матчей за сборную Шотландии: игра против Гаити стала для него уже 87-й. А в топ-3 31-летний полузащитник может войти уже на этом ЧМ: для этого нужно выйти на поле еще четыре раза. Возможно, если шотландцы дойдут до ⅛ финала.
Шотландия неожиданно возглавила группу
Группа С перед стартом чемпионата мира считалась одной из самых сложных: с Шотландией за выход в плей-офф конкурируют пятикратные чемпионы мира бразильцы и вышедшие в полуфинал прошлого мундиаля марокканцы. Однако после первого игрового дня именно Шотландия возглавила квартет.
Помог результат игры Бразилии и Марокко — команды не выявили сильнейшего и сыграли вничью (1:1). Благодаря этому Шотландия оказалась не первой строчке, хотя победа над Гаити далась команде Стива Кларка неожиданно тяжело.
Гаитяне превзошли соперника по владению мячом (54% против 46), ударам по воротам (15 против девяти) и даже угловым (четыре на три). Правда, самый реальный момент островитяне создали уже под конец игры, когда форвард Францди Пьерро опасно пробил головой и совсем немного не попал в створ.
75 минут на поле провел и бывший футболист «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор, правда, ничем особенным на поле он не отметился. Нападающий «Сандерленда» запомнился лишь двумя неудачными ударами: один пролетел мимо створа, второй заблокировали шотландцы. Гаити пока проиграло все свои матчи в истории чемпионатов мира: выступают на турнире во второй раз, в прошлый завершили групповой этап с тремя поражениями.
При этом европейцы имели еще один жирный шанс для гола. Главная звезда шотландцев Скот Мактоминей попал в перекладину.
Следующий матч Шотландия проведет 20 июня против Марокко. Гаити в этот же день встретится с Бразилией.
Себастьен Минье
Стив Кларк
Джон Макгинн
28′
1
Джонни Пласид
2
Карлан Аркус
8
Мартен Эксперьенс
4
Рикардо Аде
5
Ханнес Делькруа
17
Дэнли Жан-Жак
10
Жан-Рикне Беллегард
39′
20
Францди Пьерро
11
Луис Дидсон
61′
21
Жосуэ Казимир
15
Рубен Провиденс
85′
19
Яссин Фортюне
18
Вильсон Изидор
76′
16
Ленни Жозеф
1
Ангус Ганн
3
Эндрю Робертсон
5
Грант Хэнли
13
Джек Хендри
4
Скотт Мактоминай
19
Льюис Фергюсон
2
Аарон Хики
46′
75′
22
Натан Паттерсон
17
Бен Доук
75′
11
Райан Кристи
7
Джон Макгинн
83′
23
Кенни Маклин
90+5′
20
Лоуренс Шенкленд
83′
25
Финдли Кертис
90+1′
10
Че Адамс
75′
9
Линдон Дайкс
Главный судья
Мустафа Горбаль
(Алжир)
Боковой судья
Мокран Гурари
(Алжир)
Боковой судья
Аббес Зерхуни
(Алжир)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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