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Анчелотти оценил первую игру сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу

Бразильцы в своем первом матче сыграли вничью с командой Марокко.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти недоволен результатом матча против команды Марокко на чемпионате мира по футболу. Комментарий Анчелотти приводит портал Globo.

Сборная Бразилии в дебютном матче на чемпионате мира сыграла вничью против команды Марокко (1:1).

«Матч, особенно первый тайм, был сложным, — сказал Анчелотти. — Я нервничал, мы теряли мяч, на поле было мало равновесия. Второй тайм был намного лучше, и команда станет сильнее в следующей встрече. Мы не можем терять уверенность. В первом матче чемпионата мира может случиться что угодно. Результат приемлем, но мы будем бороться дальше».

«Чемпионаты мира не выигрываются в первом матче, — продолжил специалист. — Я недоволен результатом, и мы должны работать над улучшением игры, это нормально».

Команды выступают в группе С, где также играют сборные Гаити и Шотландии. В следующем туре бразильцы в ночь на 20 июня по московскому времени встретятся с командой Гаити. Сборная Марокко в тот же день сыграет с шотландцами.