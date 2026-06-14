Анчелотти оценил первую игру сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу

«Матч, особенно первый тайм, был сложным, — сказал Анчелотти. — Я нервничал, мы теряли мяч, на поле было мало равновесия. Второй тайм был намного лучше, и команда станет сильнее в следующей встрече. Мы не можем терять уверенность. В первом матче чемпионата мира может случиться что угодно. Результат приемлем, но мы будем бороться дальше».