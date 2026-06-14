Люк Уилкшир: В Австралии уже неплохо выпили и продолжат это делать

В своем стартовом матче на чемпионате мира-2026 сборная Австралии преподнесла сенсацию, обыграв Турцию (2:0). Корреспондент «РБ Спорт» поговорил с австралийцем Люком Уилкширом, выступавшим в московском «Динамо», и поинтересовался, как празднуют у него на родине.
— Честно говоря, не знаю, потому что нахожусь не там, а в Ванкувере, — говорит Уилкшир. — Но я уверен, что, а Австралии уже немало выпили.
— Как у вас вообще отмечают такие победы? Выходят на улицу, пьют по 10 пива?
— Ха-ха. По стране организовали много локаций, куда болельщики могут прийти и посмотреть матч вместе. Так что да, на улицах много народа. И выпили неплохо, и продолжат еще это делать. Для нас это невероятный результат.
Тони Попович
Винченцо Монтелла
Нестори Иранкунда
(Пол Окон-Энгстлер)
27′
Коннор Меткалф
(Алессандро Чиркати)
75′
18
Патрик Бич
19
Гарри Суттар
8
Коннор Меткалф
3
Алессандро Чиркати
21
Кэмерон Берджесс
13
Эйден О`Нилл
4
Джейкоб Итальяно
74′
6
Джейсон Герия
5
Джордан Бос
84′
16
Азиз Бехич
17
Нестори Иранкунда
61′
23
Нишан Велупиллай
9
Мохамед Туре
74′
26
Тете Енги
24
Пол Окон-Энгстлер
84′
22
Джэксон Ирвайн
23
Угурджан Чакыр
20
Ферди Кадиоглу
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
14
Абдюлкерим Бардакджы
10
Хакан Чалханоглу
2
Зеки Челик
81′
18
Мерт Мюльдюр
21
Барыш Йылмаз
46′
11
Кенан Йылдыз
6
Оркун Кекчю
62′
19
Юнус Акгюн
86′
7
Керем Актюркоглу
85′
9
Дениз Гюль
16
Исмаил Юкшек
81′
5
Салих Озджан
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти