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Люк Уилкшир: В Австралии уже неплохо выпили и продолжат это делать

Экс-игрок «Динамо» Люк Уилкшир рассказал «РБ Спорт», как в Австралии празднуют победу над Турцией (2:0). Выпито немало.

Источник: Рейтинг Букмекеров

В своем стартовом матче на чемпионате мира-2026 сборная Австралии преподнесла сенсацию, обыграв Турцию (2:0). Корреспондент «РБ Спорт» поговорил с австралийцем Люком Уилкширом, выступавшим в московском «Динамо», и поинтересовался, как празднуют у него на родине.

— Честно говоря, не знаю, потому что нахожусь не там, а в Ванкувере, — говорит Уилкшир. — Но я уверен, что, а Австралии уже немало выпили.

— Как у вас вообще отмечают такие победы? Выходят на улицу, пьют по 10 пива?

— Ха-ха. По стране организовали много локаций, куда болельщики могут прийти и посмотреть матч вместе. Так что да, на улицах много народа. И выпили неплохо, и продолжат еще это делать. Для нас это невероятный результат.

Австралия
2:0
Первый тайм: 1:0
Турция
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
14.06.2026, 07:00 (МСК UTC+3)
BC Place
Главные тренеры
Тони Попович
Винченцо Монтелла
Голы
Австралия
Нестори Иранкунда
(Пол Окон-Энгстлер)
27′
Коннор Меткалф
(Алессандро Чиркати)
75′
Составы команд
Австралия
18
Патрик Бич
19
Гарри Суттар
8
Коннор Меткалф
3
Алессандро Чиркати
21
Кэмерон Берджесс
13
Эйден О`Нилл
4
Джейкоб Итальяно
74′
6
Джейсон Герия
5
Джордан Бос
84′
16
Азиз Бехич
17
Нестори Иранкунда
61′
23
Нишан Велупиллай
9
Мохамед Туре
74′
26
Тете Енги
24
Пол Окон-Энгстлер
84′
22
Джэксон Ирвайн
Турция
23
Угурджан Чакыр
20
Ферди Кадиоглу
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
14
Абдюлкерим Бардакджы
10
Хакан Чалханоглу
2
Зеки Челик
81′
18
Мерт Мюльдюр
21
Барыш Йылмаз
46′
11
Кенан Йылдыз
6
Оркун Кекчю
62′
19
Юнус Акгюн
86′
7
Керем Актюркоглу
85′
9
Дениз Гюль
16
Исмаил Юкшек
81′
5
Салих Озджан
Статистика
Австралия
Турция
Желтые карточки
0
1
Голевые моменты
0
1
Удары (всего)
9
30
Удары в створ
4
8
Угловые
5
8
Фолы
12
4
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти