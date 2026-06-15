Дик Адвокат рассказал, почему заплакал на ЧМ

В воскресенье сборная Кюрасао дебютировала на чемпионате мира, проиграв в первом туре группового этапа команде Германии со счетом 1:7. Подопечным Адвоката удалось сравнять счет, после чего немцы забили шесть безответных мячей. Перед игрой во время гимна Кюрасао Адвокат прослезился. В 78 лет он стал самым возрастным специалистом в истории чемпионатов мира.
«Перед матчем мне было тяжело. Да, слезы текли. Люди были так счастливы и полны энтузиазма, что наконец-то оказались на чемпионате мира. Наверное, дело в моем возрасте, но национальный гимн вызывает у меня сильные эмоции. Все эти счастливые люди — это что-то невероятное. Даже после 1:7 они горды и счастливы, это действительно особенное чувство. По крайней мере, я никогда раньше такого не испытывал», — приводит слова Адвоката AD.
«Гол Ливано (Комененсии) был потрясающим, в тот момент появилась надежда на что-то большее, но мы не смогли удержать счет, Германия была действительно слишком сильна. Первый барьер преодолен, мы знали, что это может произойти. Мы будем бороться, чтобы преподнести сюрприз Эквадору и Кот-д’Ивуару. Это возможно, но, даже если этого не произойдет, мы не расстроимся. Я вижу команду, которая борется, я вижу счастливых болельщиков. Все это здорово. Было бы очень приятно, если бы мы добились результата, но эта команда всегда выкладывается на полную, их нельзя упрекнуть в чем-либо», — добавил бывший тренер сборной России и петербургского «Зенита».