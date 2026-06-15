Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
02:00
Кот-д`Ивуар
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.90
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Швеция
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.48
П2
4.60
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
30.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Нидерланды
2
:
Япония
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Германия
7
:
Кюрасао
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австралия
2
:
Турция
0
П1
X
П2

Дик Адвокат рассказал, почему заплакал на ЧМ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат предположил, что не смог сдержать слез перед началом первого матча национальной команды на чемпионате мира по футболу из-за того, что стал эмоциональнее с возрастом.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье сборная Кюрасао дебютировала на чемпионате мира, проиграв в первом туре группового этапа команде Германии со счетом 1:7. Подопечным Адвоката удалось сравнять счет, после чего немцы забили шесть безответных мячей. Перед игрой во время гимна Кюрасао Адвокат прослезился. В 78 лет он стал самым возрастным специалистом в истории чемпионатов мира.

«Перед матчем мне было тяжело. Да, слезы текли. Люди были так счастливы и полны энтузиазма, что наконец-то оказались на чемпионате мира. Наверное, дело в моем возрасте, но национальный гимн вызывает у меня сильные эмоции. Все эти счастливые люди — это что-то невероятное. Даже после 1:7 они горды и счастливы, это действительно особенное чувство. По крайней мере, я никогда раньше такого не испытывал», — приводит слова Адвоката AD.

«Гол Ливано (Комененсии) был потрясающим, в тот момент появилась надежда на что-то большее, но мы не смогли удержать счет, Германия была действительно слишком сильна. Первый барьер преодолен, мы знали, что это может произойти. Мы будем бороться, чтобы преподнести сюрприз Эквадору и Кот-д’Ивуару. Это возможно, но, даже если этого не произойдет, мы не расстроимся. Я вижу команду, которая борется, я вижу счастливых болельщиков. Все это здорово. Было бы очень приятно, если бы мы добились результата, но эта команда всегда выкладывается на полную, их нельзя упрекнуть в чем-либо», — добавил бывший тренер сборной России и петербургского «Зенита».