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Исака признали лучшим игроком матча ЧМ с командой Туниса

Нападающий сборной Швеции Исак стал лучшим игроком матча ЧМ с командой Туниса.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Нападающий сборной Швеции и английского «Ливерпуля» Александер Исак признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группы F прошла в мексиканском Монтеррее в ночь на понедельник и завершилась со счетом 5:1 в пользу сборной Швеции. Исак забил мяч на 30-й минуте матча, также он отметился двумя голевыми передачами.

Исаку 26 лет, в сентябре 2025 года он перешел в «Ливерпуль». В активе нападающего 59 матчей и 18 голов за сборную Швеции.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Швеция
5:1
Первый тайм: 2:1
Тунис
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
15.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio BBVA, 50987 зрителей
Главные тренеры
Грэм Поттер
Сабри Лямуши
Голы
Швеция
Ясин Айяри
7′
Александер Исак
(Виктор Дьекереш)
30′
Виктор Дьекереш
(Александер Исак)
59′
Маттиас Сванберг
(Александер Исак)
84′
Ясин Айяри
(Лукас Бергвалль)
90+6′
Тунис
Омар Рекик
(Ханнибал Межбри)
43′
Составы команд
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
4
Исак Хин
18
Ясин Айяри
17
Виктор Дьекереш
21
Александр Бернхардссон
90′
8
Даниэль Свенссон
5
Габриэль Гудмундссон
64′
7
Лукас Бергвалль
16
Йеспер Чельстрем
84′
19
Маттиас Сванберг
10
Беньямин Нюгрен
64′
25
Эллиот Строуд
9
Александер Исак
90′
11
Энтони Эланга
Тунис
1
Абдельмухиб Шамах
2
Али Абди
3
Монтассар Тальби
10
Ханнибал Межбри
4
Омар Рекик
21
Мохамед Амин Бен Амида
20
Ян Валери
72′
15
Хадж Махмуд
13
Рани Хедира
54′
84′
11
Исмаэль Гарби
17
Элье Схири
72′
7
Элиас Ашури
8
Элиас Саад
72′
26
Себастьян Тунекти
25
Анис Слимане
84′
19
Фирас Шауат
Статистика
Швеция
Тунис
Желтые карточки
0
1
Голевые моменты
7
1
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
7
2
Угловые
4
2
Фолы
10
8
Офсайды
3
6
Судейская бригада
Главный судья
Яэль Фалькон
(Аргентина)
Боковой судья
Максимильано Дель Йессо
(Аргентина)
Боковой судья
Факундо Родригес
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти