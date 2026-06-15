Мнимые фавориты. Европейские сборные, неудачно стартовавшие на ЧМ

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Половина матчей первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу позади, и на турнире уже накопилось достаточно сенсационных результатов. Большинство из них связаны с европейскими сборными, которые не оправдали ожиданий. Об их неудачах и перспективах на мундиале — в материале ТАСС.
Сильнейшие национальные чемпионаты и клубные турниры традиционно сосредоточены в Европе, и именно европейские сборные чаще всего считаются фаворитами на мировых первенствах. Однако чемпионат мира 2026 года уже в стартовом туре показал, что статус фаворита порой оказывается обманчивым.
Несколько европейских команд, от которых ожидали уверенной поступи, столкнулись с серьезными трудностями и потеряли очки. Провалы в обороне и нереализованные моменты стали печальным трендом. Нидерландцы, турки, швейцарцы и чехи — каждые из них имели все шансы начать турнир с победы, но в итоге остались ни с чем. И причина в большинстве случаев кроется не в силе соперника, а в собственных ошибках, тактических просчетах и потере концентрации в ключевые моменты.
Упущенная победа «оранжевых»
Сборная Нидерландов начала чемпионат мира с ничьей в матче против команды Японии (2:2), которую можно считать упущенной победой, учитывая, что «оранжевые» дважды вели в счете, а решающий мяч пропустили лишь на 89-й минуте. В атаке нидерландцы даже превзошли ожидания — взяли мяч под свой контроль и периодически взламывали организованную оборону соперника (в том числе через стандарты). Голландцы сумели адаптироваться к игре без травмированного Хави Симонса — ключевого плеймейкера команды, который пропускает турнир из-за травмы.
Однако в обороне сборная Нидерландов выглядела очень уязвимо: японцы умело находили свободные зоны за спинами фланговых защитников и часто угрожали навесами. Возможно, «оранжевым» не хватило защитника лондонского «Арсенала» Юрриена Тимбера, который также пропускает турнир из-за повреждения, хотя и без него защитная линия команды во главе с Вирджилом ван Дейком, забившим гол, внушала уверенность. Тем не менее два пропущенных гола — прямое следствие проблем в последней линии. Потеряны важные очки, но, несмотря на это, шансы сборной Нидерландов на выход из группы остаются высокими. Достаточно уверенно победить представителей Туниса и не провалить игру со шведами.
Проблемы турецких звезд
Сборная Турции неожиданно уступила команде Австралии (0:2), хотя по именам состав турков выглядит гораздо звезднее. В линиях атаки и полузащиты у них есть игроки топ-клубов: Арда Гюлер (испанский «Реал»), Кенан Йылдыз (итальянский «Ювентус»), Хакан Чалханоглу (итальянский «Интер»). Казалось, что класс должен взять свое. Однако главной проблемой команды стала катастрофическая реализация голевых моментов: турки нанесли в три раза больше ударов, чем соперник (30 против 9), но вратарь австралийцев Патрик Бич провел выдающийся матч.
Второй причиной поражения стали регулярные провалы в обороне — австралийцы забивали после элементарных позиционных ошибок команды, которая не успевала вернуться назад после неудачной атаки или выдвижения на чужую половину поля для прессинга. Да, проблема была не в отдельных игроках, а именно в команде, что стоило ей двух пропущенных мячей.
Дальше туркам будет очень непросто: впереди матчи со сборными Парагвая и США. Парагвайцы после своей неудачи будут настроены максимально, а американцы способны разгромить кого угодно. Чтобы выйти из группы, турецкой команде нужно срочно налаживать взаимодействия в защите и улучшать реализацию голевых моментов. Пока она выглядит набором отдельных талантов, а не единым целым, что на крупных турнирах обычно не прощается.
Роковая потеря концентрации швейцарцев
Сборная Швейцарии также потеряла очки, сыграв вничью с коллективом из Катара (1:1), хотя была близка к победе. Первый тайм прошел под диктовку швейцарцев, но их атакующие действия также страдали от очень плохой реализации: из 14 ударов сумели выжать всего 1 гол, и тот с пенальти, причем спорного. В самый ответственный момент не сработала система автоматического определения офсайда, и судьи на глазок приняли неоднозначное решение.
В концовке матча швейцарцы потеряли концентрацию: отошли к своим воротам и пропустили гол после обычного навеса в штрафную. Итог — обидная ничья, но стоит отметить, что у подопечных Мурата Якина еще ничего не потеряно: в группе с ними выступают сборные Канады и Боснии и Герцеговины. С этими соперниками вполне реально набрать максимум очков, особенно если наладить реализацию и не допускать таких спадов в конце матчей. Если команда усвоит урок, преподанный ей в первом туре, место в плей-офф обеспечено.
Пассивная сборная Чехии
Сборная Чехии уступила команде Республики Корея (1:2). Сам результат назвать сенсационным сложно — азиатская команда сейчас по именам как минимум не слабее. Однако пассивная игра чехов впереди очень разочаровала: кроме гола после аута и пары опасных стандартов, они практически ничего не создали. Команда почти все время оборонялась, с первых минут отдав инициативу корейцам, и даже в контратаках она выглядела медленной и предсказуемой.
Это очень тревожный сигнал, так как в следующем туре коллектив из Чехии ждет встреча с хозяином чемпионата — сборной Мексики. Трибуны будут гнать мексиканцев вперед, и если чехи снова изберут пассивную тактику, то рискуют потерпеть второе поражение, и возможные три очка в игре с командой ЮАР (которые еще тоже нужно набрать) могут не помочь. Чехам срочно нужно менять стиль игры и больше рисковать в атаке, иначе турнир для них закончится уже на групповом этапе.
Кто еще из европейцев может оступиться в первом туре
Среди оставшихся поединков первого тура мундиаля хватает вывесок с европейскими командами, где может случиться сенсация. Не будем брать в расчет матч между хорватами и англичанами, где победить может любой, а вот сборная Франции в игре с сенегальцами считается явным фаворитом, но вполне может потерять очки, как это было, к слову, в дебютном матче на ЧМ-2002. Примерно такой же баланс сил установлен в поединке между бельгийцами и египтянами, а вот осечки сборных Португалии и Норвегии в играх против команд ДР Конго и Ирака соответственно будут шоком. За пределами фантастики — ничья или поражение сборной Испании в игре с представителями Кабо-Верде, но бывает всякое. Текущий турнир уже показал, что на таком уровне за любую расслабленность может мгновенно последовать наказание, и европейским грандам придется серьезно постараться, чтобы избежать неприятностей на групповом этапе.
Денис Бояров