Мнимые фавориты. Европейские сборные, неудачно стартовавшие на ЧМ

Среди оставшихся поединков первого тура мундиаля хватает вывесок с европейскими командами, где может случиться сенсация. Не будем брать в расчет матч между хорватами и англичанами, где победить может любой, а вот сборная Франции в игре с сенегальцами считается явным фаворитом, но вполне может потерять очки, как это было, к слову, в дебютном матче на ЧМ-2002. Примерно такой же баланс сил установлен в поединке между бельгийцами и египтянами, а вот осечки сборных Португалии и Норвегии в играх против команд ДР Конго и Ирака соответственно будут шоком. За пределами фантастики — ничья или поражение сборной Испании в игре с представителями Кабо-Верде, но бывает всякое. Текущий турнир уже показал, что на таком уровне за любую расслабленность может мгновенно последовать наказание, и европейским грандам придется серьезно постараться, чтобы избежать неприятностей на групповом этапе.