Сборная Ирана, несмотря на протесты, прибыла в США на стартовый матч ЧМ-2026

Команда прибыла после короткого перелета из Тихуаны (Мексика), откуда ранее покинула свой базовый лагерь, где ее встретили бурными овациями перед первым матчем против Новой Зеландии на стадионе в Лос-Анджелесе, который пройдет в понедельник.
«Я очень рад представлять великую, гордую и сильную нацию Ирана», — заявил тренер сборной Ирана Амир Галенои через переводчика на пресс-конференции на стадионе. «Я надеюсь, что футбол принесет радость и удовольствие, а также сблизит культуры и страны».
Матч сборной против Новой Зеландии в рамках группы G пройдет на фоне разгоревшейся в начале года войны США и Израиля с Ираном и недавно объявленного мирного соглашения, что добавит напряженности в противостояние двух стран, которые никогда ранее не встречались на чемпионатах мира.
В конце прошлого месяца Иран перенес свой тренировочный лагерь для подготовки к чемпионату мира по футболу из спортивного комплекса в Аризоне в Мексику после того, как США и Израиль начали совместные удары по Ирану в конце февраля.
Теперь Ирану придётся совершать поездки из Мексики в США на каждый из трёх матчей группового этапа, и Галенои заявил, что поездки и отказ в выдаче виз в США некоторым членам футбольной федерации негативно сказались на команде. Соглашение между США и Ираном о прекращении войны будет подписано в ходе официальной церемонии в пятницу в Швейцарии, сообщили в воскресенье в социальных сетях президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
Пока иранская команда летела в Лос-Анджелес, группа протестующих, призывающих к демократии в Иране и осуждающих его правительство, собралась возле стадиона в Лос-Анджелесе. «Нет шаху — нет мулле в Иране — смена режима иранцами», — гласили плакаты. На оживленном перекрестке в Инглвуде были развешаны фотографии и плакаты спортсменов, которые, по словам протестующих, погибли после ареста иранским правительством.
Галенои заявил, что игроки и тренеры команды «не являются политически активными людьми». «Мы здесь, чтобы играть в футбол и представлять уважаемый народ Ирана, будь то иранцы внутри Ирана или иранцы из диаспоры».
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Ранее в Тихуане болельщики, выстроившиеся в пять рядов на переполненном тротуаре перед иранским отелем, скандировали «Team Melli» — по-персидски «национальная команда» — когда иранские игроки вышли из отеля и направились к ожидающему их автобусу. Многие игроки махали руками и улыбались собравшимся, а некоторые члены делегации снимали происходящее на свои телефоны. Один из сторонников держал желтый плакат с черными буквами: «Иран, ты никогда не будешь один. Мексика с тобой».
Маленький мальчик, сидящий у кого-то на плечах, сжимал в руках официальный альбом наклеек Panini, посвященный Чемпионату мира по футболу FIFA 2026, открытый на странице сборной Ирана. В какой-то момент толпа запела по-испански: «Иран, брат, теперь ты мексиканец».
Президент иранской футбольной федерации Мехди Тадж стоял у отеля, когда игроки уезжали, а многие болельщики следовали за автобусом по улице, когда он отъезжал. Иранская община в Тихуане очень мала — около 20 человек — и намного меньше, чем в Лос-Анджелесе, где проживает крупнейшая иранская община за пределами Ирана. Здесь пустила корни отдельная диаспора, которую часто называют «Техрангелес».
Это первый чемпионат мира по футболу с момента его основания в 1930 году, на котором принимающая страна принимает страну, с которой она находится в состоянии войны.