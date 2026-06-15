Сборная Ирана, несмотря на протесты, прибыла в США на стартовый матч ЧМ-2026

Ранее в Тихуане болельщики, выстроившиеся в пять рядов на переполненном тротуаре перед иранским отелем, скандировали «Team Melli» — по-персидски «национальная команда» — когда иранские игроки вышли из отеля и направились к ожидающему их автобусу. Многие игроки махали руками и улыбались собравшимся, а некоторые члены делегации снимали происходящее на свои телефоны. Один из сторонников держал желтый плакат с черными буквами: «Иран, ты никогда не будешь один. Мексика с тобой».