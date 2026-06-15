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Тренера выгнали из сборной после первого матча на ЧМ. Все из-за драки сына?

Сборная Туниса уволила главного тренера Лямуши после поражения от Швеции на ЧМ.

Источник: Reuters

На старте чемпионата мира произошло сразу несколько неожиданных сюжетов. Одним из них стало рекордное увольнение тренера сборной Туниса — такого не было ни разу с 1930 года! РИА Новости Спорт рассказывает о главных событиях четвертого игрового дня мундиаля.

Разгром от шведов и драка сына

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа F, 15.06.2026, 5:00
Швеция
5
Тунис
1

Сборная Туниса никогда не считалась фаворитом на чемпионатах мира, однако выступает на них регулярно. В этот раз североафриканская команда под руководством Сабри Лямуши уверенно прошла квалификацию, не потерпев ни одного поражения, и по результатам жеребьевки попала в группу F с Нидерландами, Японией и Швецией.

Конечно, бороться с голландцами за первое место в группе Лямуши вряд ли рассчитывал, однако претендовать на выход из группы — точно. Тем более при новом формате, когда выйти в плей-офф можно и с третьего места.

Эта задача для Туниса максимально осложнилась уже по итогам первого матча. Шведы, занявшие в квалификации последнее место в группе с двумя очками и пробившиеся на ЧМ через Лигу Наций УЕФА, просто разнесли африканцев — 5:1. Воспрял даже Александр Исак, который мучался от травм и провел один из худших сезонов в карьере.

Источник: Reuters

Разгромы для ЧМ, в том числе в первом туре — не редкость, но ни один из них еще никогда не приводил к увольнению тренера. Тунисцы отметились уникальным решением — на экстренном заседании футбольной федерации убрали Лямуши с поста. СМИ сообщают, что положение тренера осложнялось поведением его сына, которого Лямуши взял в делегацию команды, а тот подрался с болельщиками.

Впервые за всю историю чемпионатов мира главный тренер сборной покинул свой пост после первого матча. Интересно, что на ЧМ-1998 тогдашний тренер тунисцев Хенрик Касперчак тоже не продержался до конца турнира — польский специалист подал в отставку после двух поражений.

Японцы удивили нидерландцев

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа F, 14.06.2026, 23:00
Нидерланды
2
Япония
2

Соперники шведов и тунисцев по группе в очном матче тоже устроили шоу с неожиданным исходом. Первый тайм в игре Нидерландов и Японии прошел относительно спокойно, а вот во втором посыпались голы.

Сначала сработала «ливерпульская» связка — Райан Гравенберх навесом нашел Вирджила ван Дейка, и тот головой переправил мяч в ворота японцев. Уже через шесть минут Накамура сравнял счет, но скорости только нарастали.

«Оранжевые» довольно быстро снова вышли вперед — на этот раз постарался Крисенсио Саммервилл. После этого команда Роналда Кумана начала «терпеть». Японцы раз за разом проводили опасные атаки, и к 89-й минуте все-таки добились гола. Для еще одного мяча не было уже ни времени, ни сил.

Источник: Reuters

Кюрасао забило Нойеру!

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа E, 14.06.2026, 20:00
Германия
7
Кюрасао
1

В четвертый игровой день стартовал еще один из фаворитов мундиаля — сборная Германии. Подопечные Юлиана Нагельсмана попали в квартет с ивуарийцами, эквадорцами и представителями острова Кюрасао — дебютантами ЧМ. Именно с ними немцев и свел жребий в первом туре — вывеска под разгром.

Германия открыла счет уже на шестой минуте, однако команда Дика Адвоката оказалась не так проста. На 21 минуте островитяне сравняли счет. Автором плотного удара с границы штрафной стал Ливано Комененция. Забить первый гол сборной в истории чемпионатов мира в ворота великого Мануэля Нойера — отдельное достижение.

Правда, дальше борьбы не получилось. Немцы убрали любой недонастрой и недооценку соперника, и понеслась: Шлоттербек, Хаверц, Мусиала, Браун, Ундав, снова Хаверц… В сумме 37-летнему вратарю Кюрасао Илою Руму пришлось доставать мяч из сетки семь раз. А немцы с такой разницей мячей практически решили вопрос выхода из группы уже после первого матча.

Автор: Роберт Шилькович

Швеция
5:1
Первый тайм: 2:1
Тунис
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
15.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Estadio BBVA, 50987 зрителей
Главные тренеры
Грэм Поттер
Сабри Лямуши
Голы
Швеция
Ясин Айяри
7′
Александер Исак
(Виктор Дьекереш)
30′
Виктор Дьекереш
(Александер Исак)
59′
Маттиас Сванберг
(Александер Исак)
84′
Ясин Айяри
(Лукас Бергвалль)
90+6′
Тунис
Омар Рекик
(Ханнибал Межбри)
43′
Составы команд
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
4
Исак Хин
18
Ясин Айяри
17
Виктор Дьекереш
21
Александр Бернхардссон
90′
8
Даниэль Свенссон
5
Габриэль Гудмундссон
64′
7
Лукас Бергвалль
16
Йеспер Чельстрем
84′
19
Маттиас Сванберг
10
Беньямин Нюгрен
64′
25
Эллиот Строуд
9
Александер Исак
90′
11
Энтони Эланга
Тунис
1
Абдельмухиб Шамах
2
Али Абди
3
Монтассар Тальби
10
Ханнибал Межбри
4
Омар Рекик
21
Мохамед Амин Бен Амида
20
Ян Валери
72′
15
Хадж Махмуд
13
Рани Хедира
54′
84′
11
Исмаэль Гарби
17
Элье Схири
72′
7
Элиас Ашури
8
Элиас Саад
72′
26
Себастьян Тунекти
25
Анис Слимане
84′
19
Фирас Шауат
Статистика
Швеция
Тунис
Желтые карточки
0
1
Голевые моменты
7
1
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
7
2
Угловые
4
2
Фолы
10
8
Офсайды
3
6
Судейская бригада
Главный судья
Яэль Фалькон
(Аргентина)
Боковой судья
Максимильано Дель Йессо
(Аргентина)
Боковой судья
Факундо Родригес
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти