Тренера выгнали из сборной после первого матча на ЧМ. Все из-за драки сына?

Разгромы для ЧМ, в том числе в первом туре — не редкость, но ни один из них еще никогда не приводил к увольнению тренера. Тунисцы отметились уникальным решением — на экстренном заседании футбольной федерации убрали Лямуши с поста. СМИ сообщают, что положение тренера осложнялось поведением его сына, которого Лямуши взял в делегацию команды, а тот подрался с болельщиками.