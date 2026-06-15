«Наименее известный футболист». Как новозеландец Тим Пэйн стал суперзвездой соцсетей, ничего не делая

Каждый чемпионат мира — отдельная вселенная со своими особенностями и яркими персонажами. Антураж турнира обрастает мемами, личными историями и национальным колоритом. Осьминог Пауль, вувузелы, бодание Зидана, прическа Роналдо — вы безошибочно определите, к какому году относится каждый из этих символов.
Вот и американский чемпионат мира обзавелся собственным культурным кодом. Боснийская песня Take me to America («Возьми меня в Америку») рвет интернет после победы сборной над Италией. Бразильский судья матча-открытия Вилтон Сампайо с трудом что-то произнес на английском языке, и его попытки объявить решение о красной карточке в матче открытия стали вирусными.
Но самый грандиозный сюжет развернулся вокруг футболиста, о котором несколько недель назад не знал практически никто, а теперь он едва ли не главный герой турнира. Его зовут Тим Пэйн.
О ком речь
Самый неприметный и обычный игрок превратился в звезду соцсетей за пару суток. 32-летний защитник сборной Новой Зеландии Тим Пэйн никогда не пользовался популярностью и не добивался глобального успеха. Даже на родине ему не уделяли особого внимания, а рекордная трансферная стоимость за карьеру составила 450 тысяч евро.
Однако в конце мая аргентинский блогер Вален Скарсини (Elcarso) решил найти наименее известного игрока ЧМ-2026. Он изучил соцсети участников турнира и наткнулся на аккаунт Пэйна с менее чем пятью тысячами подписчиков. По мнению elcarso, обычный парень из «Веллингтон Феникс» должен был объединить людей.
План сработал идеально: ролик набрал десятки миллионов просмотров и запустил тренд. На новозеландца обрушилась слава. За две с лишним недели его профиль приблизился к отметке в шесть миллионов подписчиков — это больше, чем население всей Новой Зеландии. Количество лайков на постах теперь стабильно семизначное.
Разумеется, Пэйн стал востребован в маркетинге. С ним стали сотрудничать крупные компании — рекламу купила платформа для изучения языков Duolingo (пригодилась бы бразильскому судье), а сам Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) снимает с футболистом совместные видео, называя его новой звездой.
До того, как стал известен
Ничто не предвещало такого взлета. Тим родился в Окленде, там же начал путь в спорте. В 2012 году защитник попробовал силы в Европе, перейдя в «Блэкберн». Ему помогло удачное выступление на юношеском чемпионате мира, где новозеландцы дошли до ⅛ финала и без шансов вылетели от Японии (0:6).
Закрепиться в Англии не удалось из-за проблем с рабочей визой, да и перспектив особых не было. Зато в молодежке «Роверс» он провел шесть матчей с Давидом Райей, один раз делил поле с Джошуа Кингом и сидел в одной раздевалке с экс-полузащитником «Сатурна» Симоном Вукчевичем — максимально неожиданные пересечения.
Вернувшись домой, футболист подписал контракт с топ-клубом «Окленд Сити» и выиграл чемпионат Новой Зеландии. Затем выступал за вторую команду «Портленд Тимберс» и «Истерн Сабербс», а в 2019-м оказался в «Веллингтон Феникс», где играет до сих пор. Пэйн занимает седьмое место по количеству матчей в истории клуба. За него никогда не платили — все переходы случались на правах свободного агента.
Шаблонная карьера, будто написанная искусственным интеллектом. Предел яркости — бронза Клубного чемпионата мира — 2014 с «Оклендом». Тогда «Сан-Лоренсо» лишь в овертайме не пустил новозеландцев в финал к «Реалу». В матче за третье место Пэйн реализовал пенальти в послематчевой серии, а весь турнир отыграл без замен, отметившись голевой передачей в четвертьфинале.
Защитник вообще обладает приемлемым ассистентским потенциалом. В прошлом сезоне австралийской лиги Тим провел 14 матчей из 26, но отдал пять голевых передач и вошел в топ-7 чемпионата по этому показателю. Он единственный в топ-20, кто набрал менее тысячи минут за розыгрыш. Если разделить время на ассисты (получается 173 минуты), Пэйн недалеко отстает от лидирующего Хуана Маты, который отдает голевой пас каждые 136 минут.
В биографии новозеландца есть и скандальный эпизод. Весной 2020 года, когда Джек Грилиш и Кайл Уокер призывали соблюдать карантин, а затем сами его нарушали (один разбил машину, второй устраивал вечеринки), Пэйн пошел по тому же пути. Посреди самоизоляции полуголый и в нетрезвом виде он сел за руль гольф-кара, в котором находился его одноклубник — вратарь Оливер Сэйл. «Веллингтон» отстранил обоих на четыре матча, а Тима, несмотря на публичные извинения, на полгода лишили водительских прав.
32-летний футболист вряд ли рассчитывал на известность ближе к спортивной пенсии. Карьера сложилась не так, как хотелось: трофеев минимум, узнаваемость на нуле. И вдруг такое.
Пэйн наверняка будет основным правым защитником Новой Зеландии на чемпионате мира и ближайшей ночью сыграет в стартовом матче сборной с Ираном. Стоит ему хотя бы раз пробить по воротам — стадион установит рекорд по децибелам. Вот увидите.
Трофим Гондюреев