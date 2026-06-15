«Наименее известный футболист». Как новозеландец Тим Пэйн стал суперзвездой соцсетей, ничего не делая

В биографии новозеландца есть и скандальный эпизод. Весной 2020 года, когда Джек Грилиш и Кайл Уокер призывали соблюдать карантин, а затем сами его нарушали (один разбил машину, второй устраивал вечеринки), Пэйн пошел по тому же пути. Посреди самоизоляции полуголый и в нетрезвом виде он сел за руль гольф-кара, в котором находился его одноклубник — вратарь Оливер Сэйл. «Веллингтон» отстранил обоих на четыре матча, а Тима, несмотря на публичные извинения, на полгода лишили водительских прав.