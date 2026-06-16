Когда Бекхэм — не пример. Колонка Казанского — о сборной Англии

«Если я положу на пол доску шириной в фут и длиной в тридцать футов (тридцать сантиметров на десять метров), вы пройдете по ней и не упадете, потому что будете думать о ходьбе. Но если я подниму эту доску на высоту 10-этажного дома, большинство из вас упадет, потому что вы будете думать о падении. Фокусируйтесь на самой игре, а не на высоте здания!» — так закончил командное собрание перед Супербоулом-93 тренер «Даллас Ковбойс» Джимми Джонсон.
Его парни на следующий день выиграли главный трофей американского футбола. Потом еще раз. «Даллас Ковбойс» при Джимми Джонсоне стали настоящей династией. Он подготовил команду и к третьему чемпионству за четыре года.
Американец в 90-х перевернул представление о строительстве команды, изменив принципы создания коллектива-победителя. Он бил класс порядком, разменивая звезд на злых и голодных молодых. Джонсон довел до культа психологию — известно, что он изучал личные страхи каждого игрока, чтобы использовать их как триггеры мотивации. Эмоции, умноженные на жесткую дисциплину, заработали Джонсону трофеи и славу.
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель определенно многое знает о творчестве легенды этого вида спорта. Сам признавался, что черпает вдохновение в американском футболе. Год назад на одной из пресс-конференций он рассказал:
«Я только что посмотрел документальный фильм о команде по американскому футболу “Нью-Ингленд Пэтриотс” и увидел там цитату: “Мы не собираем самых талантливых игроков, мы строим команду”. Я не могу не согласиться с этим сильнее. Это именно то, что мы пытаемся сделать».
Свой первый экзамен Тухель будет держать в Далласе. На стадионе, где живет «Даллас Ковбойс», где на каждом углу портреты и мотивационные слова одного из самых ярких тренеров в истории командных видов спорта Джимми Джонсона.
На бровке «AT&T Арены» Тухель обменяется рукопожатием со Златко Даличем, главным тренером сборной Хорватии.
Далич приезжает на свой третий мир за очередным триумфом. В 2018-м в России он играл в финале и забрал серебро. В Катаре его «шашечки» стали бронзовыми. Дойти до таких эверестов будет настоящим спортивным подвигом. В США приехала команда, составленная из представителей программы «Хорватское долголетие».
Ковачичу — 32 года, Крамаричу — 35, Перишичу — 37, Модричу — 40. По среднему возрасту это не самая старая сборная. Панамцы — вот победители. Немного балансируют Хорватию футболисты в обороне, например 19-летний Вушкович. И все же. Все, кто старше 30, — это игроки основы, и заменить их без потери качества точно нельзя. Если на групповой этап энергии у них еще должно хватить, то есть сильные сомнения в ресурсах в матчах на вылет.
У англичан такой проблемы нет. Роскошь выбора Тухеля свелась к жестким решениям. Немец привез в США команду, слепленную по образу и подобию мощного коллектива Английской премьер-лиги. В ее основе несколько фундаментальных принципов игры. Например, уверенность в качественных стандартах. Чемпион АПЛ «Арсенал» выкрутил их на максимум. Ничейные матчи Артета переворачивал в свою пользу именно стандартами. В сборной Тухеля четыре игрока чемпионского состава «канониров». С главным элементом. Райс делает подачи самого элитного уровня.
Команда получилась габаритной. Только три футболиста ниже 180 сантиметров. По иронии — двое из «Арсенала» Сака и Эзе. Третий — ключевой полузащитник центра поля Андерсон. Вместе с двумя центральными защитниками Стоунсом и Куансой, Андерсон может комфортно продвигать мяч вперед под давлением или сохранить его, обеспечивая владение.
В этом компоненте сборная Тухеля сильно добавила. На прошлом Евро показатель владения был шестым (54,8%). Португальцы, немцы и испанцы были далеко вверху списка. Сейчас средние цифры 74,4% — лучший показатель среди европейских сборных. В квалификации соперники были скромными, и скепсис уместен. Однако с Японией, Сенегалом, Сербией англичане постоянно уходили за 60% владения.
Соперник лимитирован в атаках, моментах и даже подходах.
Неделю назад мне повезло комментировать последнюю открытую встречу англичан перед стартом чемпионата против Коста-Рики. Комфортные 3:0. Спартаковец Угальде почти весь матч играл в атаке. Касаний на половине соперника столько же, сколько пальцев на лапах у страуса. Кстати, был и закрытый матч против ФК «Майами», на базе англичан, без камер и репортеров. 6:0 с хет-триком Тоуни. Опять на ноль. Сообщали и о послематчевой серии пенальти. Ее итог тщательно скрывают. Готовятся.
Как и в большой команде АПЛ, значительное влияние на атаку оказывают крайние защитники. На левом фланге это футболист «Сити» О’Райлли. Его тактическая гибкость воспитана Гвардиолой. Забегания, игра в штрафной соперника, надежность в центре поля и создание широких треугольников на фланге с Гордоном и Райсом. Они позволяют создавать организованный хаос на фланге с резким переходом в атаку. На правом фланге зеркальная ситуация — Джеймс, с которым Тухель работал еще в «Челси». Вместе они выиграли Лигу чемпионов.
Точно такая же мобильность и острота и треугольник с Беллингемом и Мадуэке.
Если в предыдущей версии команды Саутгейта все ждали, когда Кейн выполнит свой привычный объем работы, нагуляется и добежит до ворот соперника, то теперь в этом нет необходимости. Пусть творит. Пусть ищет. В центре поля нет столпотворения.
Острые края и инициатива Беллингема и Райса дополняют, а иногда и заменяют возможности Кейна в атаке.
Так формируется ментальность игроков. При Саутгейте главным принципом было «Внимание! Как бы не пропустить. В атаке повнимательнее, успеть вернуться». При Тухеле: «Внимание! Мы знаем, как не пропустить. Идем забивать». В конспектах и в тактических разборах.
Атакующую химию в реальности еще предстоит найти. Удивительно, но основное сочетание англичан на этот чемпионат Райс — Андерсон — Беллингем — Кейн впервые вместе сыграли только неделю назад как раз с Коста-Рикой.
Кейн и Беллингем в сборной Англии вместе выходили на поле 38 раз. Забив связкой лишь однажды, в товарищеском матче с шотландцами три года назад. При Тухеле таких матчей было уже пять. Ноль мячей друг от друга. Кстати, звезда мадридского «Реала» при Тухеле не забила пока вообще ни разу. Сака с момента Евро отличился в сборной дважды. Рэшфорд с игры в майке «Англия» не может попасть в ворота уже три года.
Взаимодействие может появиться на наших глазах. А может и не… Об этом Тухель предпочитает не рассуждать. Слишком часто Англия на больших турнирах страдала от разных причин. От неуверенности и несовместимости. Когда «золотое поколение» начала нулевых не воспринимало друг друга. Манчестерцы в ресторане — за одним столом, футболисты «Ливерпуля» — за другим, арсенальцы — за третьим.
В 2006-м на ЧМ в Германии все внимание было не к игре команды, а к группировке WAG («Жены и подруги»). Дамы во главе с Викторией Бекхэм, Колин Руни и Шерил Коул устраивали роскошный шопинг в Баден-Бадене, разбрасываясь десятками тысяч евро. Гуляли ярко, широко и напоказ: известен счет за шампанское только в один вечер бара в Бадене — почти 50 тысяч евро. Виктория каждый день выгуливала новые сумасшедшие наряды и, говорят, привезла 60 солнцезащитных очков, чтобы выглядеть хорошо. Колин Руни привезла 15 чемоданов на пару недель чемпионата мира. Мужьям регулярно приходили счета от их «мамзелей» на оплату порчи гостиничных номеров.
Дамы прожигали жизнь. Золотое время папарацци и таблоидов!
Какой тут может быть футбол? Англия успешно вылетела в четвертьфинале. Началась работа семейных психологов.
Девушкам не рекомендовали раздавать интервью, участвовать во влогах и реалити. А самое главное — все в курсе, что игрокам грозят большие санкции за контент в соцсетях их половинок.
Ну, а как?
Но Англия не была бы сама собой, если бы не попала в заголовки еще до старта чемпионата.
Криминал! Ограбление!
Пока технический персонал переезжал из тренировочного лагеря во Флориде на постоянную базу в Канзас, из автобуса пропали нажитые непосильным трудом: три игровые футболки с автографами игроков, четыре пары бутс отечественных, комплект формы… четыре, мячи и даже конструктор «Лего» в виде кроссовки. Всего тысяч на 18 евро добра унесли.
Воров поймали. Сядут. А сборная это никак не прокомментировала. Потому что дело полиции, а не футболистов.
Ничто не должно отвлекать от процесса.
Даже хорошие новости. Как смотреть на пример сэра Дэвида Бекхэма? С одной стороны, со сборной он не добился абсолютно ничего. А самые яркие воспоминания связаны с его удалением во Франции. Аргентинец Диего Симеоне спровоцировал Бэкса на удар лежащего скорпиона. Англия тогда проиграла Аргентине по пенальти. Обвинили Бекхэма. Надо вспомнить, пожалуй, гол на последней минуте в ворота Греции, в матче отборочной кампании. Англия получила возможность поехать на ЧМ-2002. Вот и все!
С другой стороны, вся его жизнь уже после игры довела его до именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Вместе с Викторией (боссом той самой группировки WAG) и Томом Крузом сэр Дэвид сиял в день открытия чемпионата мира. Игрок сборной Англии стал первым в истории футболистом, удостоенным такой чести.
Что лучше — принести победу сборной и вторую звезду на футболку или стать всемирно известным селебрити?
У Тухеля для своих футболистов ответ готов. Как говорил Билл Беличик, настоящий авторитет для главного тренера сборной Англии из футбола американского: «На поле и в жизни вы получаете либо то, что заслужили, либо то, с чем согласились».
Вот и проверим. В среду. Против мудрой сборной Хорватии на территории американского футбола.
Денис Казанский