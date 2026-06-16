Когда Бекхэм — не пример. Колонка Казанского — о сборной Англии

«Если я положу на пол доску шириной в фут и длиной в тридцать футов (тридцать сантиметров на десять метров), вы пройдете по ней и не упадете, потому что будете думать о ходьбе. Но если я подниму эту доску на высоту 10-этажного дома, большинство из вас упадет, потому что вы будете думать о падении. Фокусируйтесь на самой игре, а не на высоте здания!» — так закончил командное собрание перед Супербоулом-93 тренер «Даллас Ковбойс» Джимми Джонсон.