Источник: Неймар возобновит тренировки на поле на этой неделе

«Сегодня Неймар прошел обследование. Это были плановые контрольные тесты для проверки динамики восстановления после травмы. Все идет так, как и ожидалось. Неймар не выйдет на поле сегодня. Ожидается, что он будет тренироваться на поле в течение недели», — говорится в сообщении.