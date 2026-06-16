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Источник: Неймар возобновит тренировки на поле на этой неделе

Возобновление тренировок нападающего сборной Бразилии Неймара на поле ожидается на этой неделе, сообщил журналист Андре Эрнан.

Источник: Getty Images

«Сегодня Неймар прошел обследование. Это были плановые контрольные тесты для проверки динамики восстановления после травмы. Все идет так, как и ожидалось. Неймар не выйдет на поле сегодня. Ожидается, что он будет тренироваться на поле в течение недели», — говорится в сообщении.

Ранее Конфедерация футбола Бразилии публиковала кадры, на которых 34-летний Неймар работал на велотренажере. До этого он получил травму икроножной мышцы.

Неймар в 128 матчах за сборную забил 79 голов и отдал 59 результативных передач. В том числе у него 8 голов и 4 передачи в 13 матчах на чемпионатах мира.

Сборная Бразилии 20 июня сыграет с Гаити во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

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