Источник: Неймар возобновит тренировки на поле на этой неделе

«Сегодня Неймар прошел обследование. Это были плановые контрольные тесты для проверки динамики восстановления после травмы. Все идет так, как и ожидалось. Неймар не выйдет на поле сегодня. Ожидается, что он будет тренироваться на поле в течение недели», — говорится в сообщении.
Ранее Конфедерация футбола Бразилии публиковала кадры, на которых 34-летний Неймар работал на велотренажере. До этого он получил травму икроножной мышцы.
Неймар в 128 матчах за сборную забил 79 голов и отдал 59 результативных передач. В том числе у него 8 голов и 4 передачи в 13 матчах на чемпионатах мира.
Сборная Бразилии 20 июня сыграет с Гаити во втором туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.