ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 16 июн — РИА Новости. Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил матч Ирана и Новой Зеландии, передает корреспондент РИА Новости.
Игра проходит на стадионе SoFi Stadium, расположенном в пригороде Лос-Анджелеса — Инглвуде.
Инфантино был замечен в начале матча на VIP-трибуне, сообщил корреспондент агентства с места событий.
Ранее глава ФИФА активно и неоднократно заявлял прессе о своем намерении лично контролировать проведение этой игры, настаивая на том, что Иран должен принять участие в чемпионате мира.
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
16.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium
Главные тренеры
Амир Галенои
Даррен Базили
Голы
Иран
Рамин Резаян
32′
Мохаммад Мохеби
(Рамин Резаян)
64′
Новая Зеландия
Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
7′
Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
54′
Составы команд
Иран
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
8
Мохаммад Мохеби
4
Шоджа Халилзаде
19
Али Немати
6
Саид Эззатоллахи
17
Ария Юсефи
46′
10
Мехди Гайеди
14
Саман Годдос
65′
3
Эхсан Хаджсафи
89′
20
Шахриар Моганлу
53′
11
Али Алипур
9
Мехди Тареми
80′
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
11
Элайджа Джаст
9
Крис Вуд
16
Финн Сармен
5
Майкл Боксалл
6
Джо Белл
2
Тим Пэйн
78′
24
Кэллан Эллиот
13
Либерато Какаче
68′
19
Бен Олд
20
Каллум Макковатт
68′
23
Райан Томас
10
Сарприит Сингх
90′
4
Тайлер Биндон
8
Марко Стаменич
90′
21
Джесси Рэнделл
Статистика
Иран
Новая Зеландия
Желтые карточки
1
0
Голевые моменты
1
0
Удары (всего)
17
14
Удары в створ
4
8
Угловые
4
1
Фолы
10
8
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти