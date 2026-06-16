В России над ним шутил Карпин — а теперь он первым из РПЛ забил на чемпионате мира

Иран и Новая Зеландия разошлись ничьей в первом туре группового этапа чемпионата мира. Матч состоялся в рамках группы G, где также выступают Бельгия и Египет.
Наши геополитические друзья начали встречу бодрыми атаками, но пропустили первыми. Сработала известная тактика новозеландцев: забрось мяч на Криса Вуда, а там что-нибудь нарисуется. Оказалось, гигант из «Ноттингем Форест» нащупал на тренировках идеальное взаимопонимание с Элайджей Джастом из «Мотеруэлла». С обороной иранцев Вуд и Джаст разобрались без посторонней помощи — уже на седьмой минуте.
Команда Амира Галеноеи ответила голом ветерана — 36-летнего защитника Рамина Резаэяна. Но в начале второго тайма вновь сработала связка Вуда и Джаста: комбинация как по нотам и 1:2 на табло. Так Иран подвис на грани поражения, несмотря на ощутимую разницу в классе: в рейтинге ФИФА он занимает 20-е место, а новозеландцы — лишь 85-е.
Спасителем исламской республики выступил полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби. Он дерзко ворвался в штрафную — в стиле Фрэнка Лэмпарда или Аарона Рэмзи — и забил головой ударом от штанги. Это первый мяч на нынешнем чемпионате мира, забитый футболистом из РПЛ.
Отметим, что голевую передачу на Мохеби вырезал все тот же Резаэян. Его признали лучшим игроком матча.
В РПЛ Мохеби перебрался летом 2023 года из клуба «Санта-Клара» с Азорских островов — тот незадолго до этого вылетел из португальской Примейры. У Мохаммада топовая статистика в «Ростове», где он отыграл уже три сезона: 80 матчей в чемпионате и Кубке, 15 голов, 11 голевых передач (напоминаем, он не нападающий).
Весной 2024-го у Мохеби случился забавный спор с Валерием Карпиным, который тогда еще возглавлял ростовчан. Коуч поставил на то, что его подопечный не сможет начеканить мяч головой 100 раз подряд, и оказался прав. По условиям спора проигравший должен был купить победителю дорогой парфюм (и кто знает, может быть, Валерий Георгиевич до сих пор душится духами от Мохеби!).
Ранее автор первого гола из РПЛ на ЧМ — 2026 признавался в любви к России: «Мне особенно нравятся южные регионы вашей страны. Я люблю борщ! Вообще мне очень нравится русская еда, но не холодные блюда. Вот борщ, сырники, блинчики я просто обожаю. В основном у нас на столе здоровая пища. Есть и блюда, схожие с иранскими, например, шашлык или плов».
***
Иран в последнее время не покидает сводки новостей: из-за военных ударов по стране, из-за смерти Маржан Сатрапи. Футболистам из Ирана запретили находиться в США вне игровых дней — нонсенс для чемпионатов мира, которые всегда отличались дружелюбной атмосферой. Так что сегодня вдвойне приятно было увидеть стадион в Инглвуде (это округ Лос-Анджелеса), увешанный флагами Ирана. Заполненный красивыми иранскими болельщицами в национальной символике.
Такая картинка точно не понравится Дональду Трампу. Но, к счастью, не все в этом мире обязано ему нравиться.
В следующем туре Иран сыграет с Бельгией, а Новая Зеландия встретится с Египтом.
Амир Галенои
Даррен Базили
Рамин Резаян
32′
Мохаммад Мохеби
(Рамин Резаян)
64′
Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
7′
Элайджа Джаст
(Крис Вуд)
54′
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
8
Мохаммад Мохеби
4
Шоджа Халилзаде
19
Али Немати
6
Саид Эззатоллахи
17
Ария Юсефи
46′
10
Мехди Гайеди
14
Саман Годдос
65′
3
Эхсан Хаджсафи
89′
20
Шахриар Моганлу
53′
11
Али Алипур
9
Мехди Тареми
80′
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
1
Макс Крокомб
11
Элайджа Джаст
9
Крис Вуд
16
Финн Сармен
5
Майкл Боксалл
6
Джо Белл
2
Тим Пэйн
78′
24
Кэллан Эллиот
13
Либерато Какаче
68′
19
Бен Олд
20
Каллум Макковатт
68′
23
Райан Томас
10
Сарприит Сингх
90′
4
Тайлер Биндон
8
Марко Стаменич
90′
21
Джесси Рэнделл
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти