В России над ним шутил Карпин — а теперь он первым из РПЛ забил на чемпионате мира

Весной 2024-го у Мохеби случился забавный спор с Валерием Карпиным, который тогда еще возглавлял ростовчан. Коуч поставил на то, что его подопечный не сможет начеканить мяч головой 100 раз подряд, и оказался прав. По условиям спора проигравший должен был купить победителю дорогой парфюм (и кто знает, может быть, Валерий Георгиевич до сих пор душится духами от Мохеби!).