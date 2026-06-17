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Капитан сборной Бразилии Неймар возобновил тренировки

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пропустивший стартовый матч сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу нападающий Неймар возобновил тренировки, сообщается в соцсетях «пентакампеонов».

Источник: РИА Новости Спорт

Видео с фрагментами тренировки Неймара было опубликовано в сториз официальной страницы сборной Бразилии в Instagram*.

«На тренировке во вторник Неймар делал беговые упражнения под наблюдением медицинского штаба сборной Бразилии. Часть тренировки игрок с 10-м номером выполнял специальные упражнения с мячом. Ожидается, что в ближайшие дни футболиста будут постепенно интегрировать в общие тренировки по плану, утвержденному Бразильской конфедерацией футбола», — написал в соцсети X журналист Лукас Барриос.

Ранее Неймару диагностировали повреждение икроножной мышцы второй степени. Капитан сборной Бразилии не принял участия в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Марокко (1:1).

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Сборная Бразилии в рамках группы C также сыграет с командами Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня).

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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