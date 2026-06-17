Капитан сборной Бразилии Неймар возобновил тренировки

«На тренировке во вторник Неймар делал беговые упражнения под наблюдением медицинского штаба сборной Бразилии. Часть тренировки игрок с 10-м номером выполнял специальные упражнения с мячом. Ожидается, что в ближайшие дни футболиста будут постепенно интегрировать в общие тренировки по плану, утвержденному Бразильской конфедерацией футбола», — написал в соцсети X журналист Лукас Барриос.