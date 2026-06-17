Франция дожала Сенегал после невразумительного тайма, а Мбаппе установил сразу три рекорда!

Эхо истории
Французы в какой-то степени моделировали игру против Сенегала в спарринге с географическим соседом «Львов Теранги» — Кот-д’Ивуаром. Получилось, прямо скажем, не очень. Вице-чемпионы мира впервые в эпоху Дидье Дешама проиграли перед стартом крупного турнира и пострадали от продукта собственной системы — Гела Дуэ. Старший брат полузащитника «трехцветных» и «ПСЖ» Дезире Дуэ, сделав выбор в пользу исторической родины, отметился голом и результативной передачей.
Вроде, прямого отношения к игре в Нью-Джерси у этого факта нет, однако он показателен в силу давних исторических связей Франции и Сенегала. Когда-то метрополия выкачивала из своей западноафриканской колонии ресурсы. А теперь осевшие во Франции потомки сенегальцев усиливают сборную родины их предков. Основной вратарь Эдуар Менди, капитан «Львов» Кулибали и еще целая группа попавших в заявку на ЧМ-2026 игроков родилась во Франции. Выбирал сердцем и один из главных талантов «ПСЖ» — 18-летний Мбай, съездивший зимой на Кубок Африки.
Кто бы и что не говорил, и какие бы решения не принимали чиновники, именно «Львы Теранги» стали чемпионами на поле. А если кому-то хочется быть формалистом, и настаивать на кабинетной победе Марокко, то выходит забавное совпадение. Двадцать четыре года назад зимой Сенегал тоже играл в финале континентального первенства, после чего стартовать на ЧМ-2002 пришлось против Франции. Тогда весь мир узнал ныне покойного Папа Буба Диопа — автора победного для «львов» гола. А нынешний главный тренер Сенегала — недолго выступавший в московском «Динамо» Пап Тиав — наблюдал со скамейки за началом исторического прорыва африканцев в четвертьфинал и крушения занявшей в группе последнее место Франции.
Тиав, кстати, воздав должное творцу того чуда — французскому тренеру Брюно Метсю — сразу подчеркнул, что та игра давно в прошлом, и его команда будет писать новую историю. О том же, отвечая на схожие вопросы журналистов, говорил и Дешам: «Почти все мои игроки даже не родились в 2002 году. Это часть истории. Я знаю, вы говорите о мести, но в футболе ей нет места. Кроме того, прошло 24 года. Это новая глава, которую нужно написать».
Преображение Франции
Поначалу получалось явно лучше у Сенегала, который подтверждал слова своего тренера о том, что его команда не чувствует себя аутсайдером. Да, когда требовалось, «львы» могли спокойно откатиться большими силами к собственной штрафной, но даже без классического «автобуса» африканцы перекрыли Франции кислород. Трудно было поверить, что на поле одновременно находятся Дембеле, Олисе, Дуэ и Мбаппе, который не пропустил ни одного матча национальной команды на мировых первенствах, начиная с 2018 года (15 игр). За первые 45 минут самое большое оживление в сенегальской штрафной вызвала только неловкая срезка Кулибали в довольно простой для такого мастера ситуации.
Про игру Франции до перерыва говорили цифры — единственный неточный удар с дальней дистанции, который оценили на 0,02 xG. Поклонников «трехцветных», возможно, успокаивала статистика, согласно которой на чемпионатах мира в XXI веке они вели в счете после первого тайма только в двух дебютных матчах из семи. Но очень тревожили созданные сенегальцами моменты. В одном эпизоде Джексон попал в штангу, от которой мяч срикошетил в ногу Меньяну и полетел в сторону от ворот. В другом — уже в добавленное арбитром время — Мане нырнул под передачу за спины защитникам, но пас Садио испортил запустивший мяч выше цели примерно с линии площади ворот Исмаила Сарр.
Но так не могло продолжаться вечно, и перерыв помог Франции встряхнуться. С интервалом в несколько минут на ударные позиции выскакивали Олисе и Мбаппе, однако дважды бесподобно сыграл Менди. Не меньше эмоций вызвало и падение Мбаппе в штрафной. По версии ВАР, страхуя провалившегося на фланге Диуфа, Мане нарушил правила, однако главный арбитр не согласился с тем, что случившийся контакт заслуживает назначения пенальти. Скорее нарушение правил было, только о нем быстро забыли, когда Олисе потрясающим пасом вскрыл оборону соперника, а Мбаппе в итоге превзошел сразу три национальных рекорда.
Поставив в игре эффектную точку дальним ударом, Килиан забрал звание лучшего снайпера Франции у Оливье Жиру (58 голов), а также опередил Мишеля Платини по числу результативных ударов на крупных турнирах (15) и Жюста Фонтена — по результативности на мировых чемпионатах (14).
Но главное — титул, за которым «трехцветные» приехали в Америку. Стартовую победу можно считать подтверждением заявки на золото. Это — выигрыш на классе, воплощением которого стали как голы Мбаппе, так и потрясающий пас Рабьо на удвоившего счет Барколя. Крутая скамейка, где есть люди способные забить через две минуты после выхода на поле, — это чемпионский резерв. А прекрасный сенегальский гол престижа от парижанина Мбая — урок на будущее.
Андрей Кузичев