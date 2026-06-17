Франция дожала Сенегал после невразумительного тайма, а Мбаппе установил сразу три рекорда!

Кто бы и что не говорил, и какие бы решения не принимали чиновники, именно «Львы Теранги» стали чемпионами на поле. А если кому-то хочется быть формалистом, и настаивать на кабинетной победе Марокко, то выходит забавное совпадение. Двадцать четыре года назад зимой Сенегал тоже играл в финале континентального первенства, после чего стартовать на ЧМ-2002 пришлось против Франции. Тогда весь мир узнал ныне покойного Папа Буба Диопа — автора победного для «львов» гола. А нынешний главный тренер Сенегала — недолго выступавший в московском «Динамо» Пап Тиав — наблюдал со скамейки за началом исторического прорыва африканцев в четвертьфинал и крушения занявшей в группе последнее место Франции.