Дешам признал недостатки схемы с четырьмя суперзвездами в нападении

«Это облегчение. Были небольшие опасения, долго сохранялась напряженность. Соперник был хорош. Но затем мы смогли развернуться чуть больше, изменив позиции Усмана (Дембеле) и Майкла (Олисе). Брадли Барколя тоже сыграл хорошо. Победа в первом матче не является решающей в группе из четырех команд. У нас много игроков, претендующих на место в стартовом составе. Нам понадобятся все», — приводит слова Дешама RMC Sport.