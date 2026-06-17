Дешам признал недостатки схемы с четырьмя суперзвездами в нападении

Во вторник сборная Франции в Нью-Йорке обыграла команду Сенегала со счетом 3:1. Килиан Мбаппе отметился дублем, еще один гол забил Брадли Барколя. В стартовом составе французской команды вышли четыре форварда — Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе и Дезире Дуэ.
«Это облегчение. Были небольшие опасения, долго сохранялась напряженность. Соперник был хорош. Но затем мы смогли развернуться чуть больше, изменив позиции Усмана (Дембеле) и Майкла (Олисе). Брадли Барколя тоже сыграл хорошо. Победа в первом матче не является решающей в группе из четырех команд. У нас много игроков, претендующих на место в стартовом составе. Нам понадобятся все», — приводит слова Дешама RMC Sport.
В следующем матче сборная Франции 22 июня сыграет против команды Ирака, сенегальцы в тот же день встретятся с норвежцами.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Дидье Дешам
Пап Тиав
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Брэдли Барколя
(Адриен Рабьо)
82′
Килиан Мбаппе
90+6′
Ибраим Мбай
(Илиман Ндиай)
90+5′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
20
Дезире Дуэ
87′
24
Райан Шерки
7
Усман Дембеле
80′
12
Брэдли Барколя
16
Эдуард Менди
15
Крепин Диатта
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
10
Садио Мане
3
Калиду Кулибали
19
Мусса Ниакате
18
Исмаила Сарр
75′
21
Хабиб Диарра
8
Ламин Камара
75′
20
Ибраим Мбай
11
Николас Джексон
83′
13
Илиман Ндиай
5
Идрисса Гана Гуйе
88′
6
Пате Сисс
26
Пап Гуйе
83′
9
Бамба Дьенг
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
- Вышел из игры
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- Капитан команды
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- Автогол
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