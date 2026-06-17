Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Аргентина
1
:
Алжир
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.18
П2
22.00
Футбол. ЧМ-2026
07:00
Австрия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.09
П2
8.60
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Португалия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.40
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Англия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.75
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Ирак
1
:
Норвегия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Сенегал
1
П1
X
П2

Мбаппе обязан стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира уже сейчас. Это его турнир

Опередил Пеле.

Источник: Getty Images

Сборная Франции в последнее десятилетие всегда поражает качеством подбора исполнителей, особенно в атаке. На ЧМ-2018 блистала связка Жиру с Гризманном при поддержке Мбаппе с фланга, в Катаре уже сам Килиан стал главной звездой, и уже ему помогали Оливье, Антуан и набравший форму Дембеле.

На чемпионат мира в Северной Америке французы привезли еще более впечатляющий атакующий состав: Дембеле в ранге действующего обладателя «Золотого мяча», Майкл Олисе как один из главных претендентов, а также невероятно талантливые Барколя, Шерки и Дуэ. Аж зубы сводит от одного взгляда на этот список.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа I, 16.06.2026, 22:00
Франция
3
Сенегал
1

Но в первом тайме матча с Сенегалом мы увидели, что количество звезд в атаке мало что решает, если не работает общекомандный механизм. Не умаляем заслуг Мане и компании, они показали действительно классный смелый футбол, заслуживающий самых лестных оценок. Но вместе с тем в исполнении французов мы наблюдали медленный выход из обороны, слабую устойчивость к прессингу, а главное — отсутствие в центре поля по-настоящему креативного футболиста, способного собрать расходящийся на мелкие детали игровой пазл. Рабьо и Тчуамени — без сомнения, исполнители классные, но никто из них не может похвастать умением нестандартно мыслить на поле и превращать вялый перекат мяча в осмысленные атаки.

Проще говоря, Франции не хватает праймового Погба. Не просто так и Дидье Дешам, и футболисты сборной подчеркивали важность Поля на больших турнирах. Причем не только на поле, но и в раздевалке. Погба умел сплотить вокруг себя коллектив, умел вскрыть оборону соперника умной передачей из глубины или обыграть опекуна и вывести партнеров на оперативный простор. Сейчас полузащитника с таким набором качеств в распоряжении французов попросту нет. С Сенегалом Рабьо показал, что ситуативно может исполнить что-то подобное, когда ассистировал Барколя, но постоянно ожидать от него гениальных решений странно — Адриен всегда был игроком другого типажа.

И потому именно сейчас сборная Франции настолько зависит от Мбаппе. В матчах, когда ничего не получается, его индивидуальный класс приносит результат. То же происходило и в последних двух сезонах «Реала» — мадридцы, несмотря на звездный состав, потеряли баланс, который обеспечивали Кроос и Модрич, стали уязвимы для быстрых атак, часто глохли в центре поля. Но на статистике Мбаппе это не сказывалось — в сезоне-2024/25 он завоевал «Золотую бутсу», а в последней клубной кампании забил 42 гола в 44 матчах.

Можно сколько угодно ругать Килиана за пассивную игру без мяча или диктаторские замашки за пределами поля, но глупо спорить с тем, что его индивидуальные качества перевешивают все минусы. И особенно это важно в турнирах сборных, где тактические нюансы зачастую отходят на второй план.

На ЧМ в Катаре Мбаппе поучаствовал в 49 атакующих комбинациях с игры, завершившихся ударом. То есть он либо бил сам, либо создавал момент для партнера по команде, либо участвовал в построении атаки. Только Месси смог превзойти этот показатель, и то ненамного (53). Более 19 процентов всех ударов французов с игры на том турнире были нанесены с задействованием в комбинациях Мбаппе, самый высокий показатель среди всех игроков вышедших в плей-офф команд.

Есть подозрение, что на этом чемпионате мира мы увидим похожую картину. И в этом сила сборной Франции. Она может позволить себе провалить целые отрезки матча, терять компактность между линиями и допускать простые ошибки в построении атак. Но когда в нападении есть игрок, который не зависит от общекомандных механизмов и может сделать разницу на голом классе, это Х-фактор, который приносит титулы.

Во вторник Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Кроме того, он значительно продвинулся в другой снайперской гонке: теперь на его счету 14 голов на чемпионатах мира, он обогнал Пеле с Месси и сравнялся с Гердом Мюллером. До Роналдо — один мяч, до рекорда Клозе — всего два. Если Месси не поставит на поток чудеса, как в Катаре, то уже этим летом нам предстоит чествовать нового лучшего бомбардира в истории чемпионата мира.

И Мбаппе этого заслуживает, как бы вы к нему не относились. Таких индивидуально сильных футболистов в истории игры были единицы.

Марк Бессонов