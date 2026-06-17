Мбаппе обязан стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира уже сейчас. Это его турнир

Сборная Франции в последнее десятилетие всегда поражает качеством подбора исполнителей, особенно в атаке. На ЧМ-2018 блистала связка Жиру с Гризманном при поддержке Мбаппе с фланга, в Катаре уже сам Килиан стал главной звездой, и уже ему помогали Оливье, Антуан и набравший форму Дембеле.
На чемпионат мира в Северной Америке французы привезли еще более впечатляющий атакующий состав: Дембеле в ранге действующего обладателя «Золотого мяча», Майкл Олисе как один из главных претендентов, а также невероятно талантливые Барколя, Шерки и Дуэ. Аж зубы сводит от одного взгляда на этот список.
Но в первом тайме матча с Сенегалом мы увидели, что количество звезд в атаке мало что решает, если не работает общекомандный механизм. Не умаляем заслуг Мане и компании, они показали действительно классный смелый футбол, заслуживающий самых лестных оценок. Но вместе с тем в исполнении французов мы наблюдали медленный выход из обороны, слабую устойчивость к прессингу, а главное — отсутствие в центре поля по-настоящему креативного футболиста, способного собрать расходящийся на мелкие детали игровой пазл. Рабьо и Тчуамени — без сомнения, исполнители классные, но никто из них не может похвастать умением нестандартно мыслить на поле и превращать вялый перекат мяча в осмысленные атаки.
Проще говоря, Франции не хватает праймового Погба. Не просто так и Дидье Дешам, и футболисты сборной подчеркивали важность Поля на больших турнирах. Причем не только на поле, но и в раздевалке. Погба умел сплотить вокруг себя коллектив, умел вскрыть оборону соперника умной передачей из глубины или обыграть опекуна и вывести партнеров на оперативный простор. Сейчас полузащитника с таким набором качеств в распоряжении французов попросту нет. С Сенегалом Рабьо показал, что ситуативно может исполнить что-то подобное, когда ассистировал Барколя, но постоянно ожидать от него гениальных решений странно — Адриен всегда был игроком другого типажа.
И потому именно сейчас сборная Франции настолько зависит от Мбаппе. В матчах, когда ничего не получается, его индивидуальный класс приносит результат. То же происходило и в последних двух сезонах «Реала» — мадридцы, несмотря на звездный состав, потеряли баланс, который обеспечивали Кроос и Модрич, стали уязвимы для быстрых атак, часто глохли в центре поля. Но на статистике Мбаппе это не сказывалось — в сезоне-2024/25 он завоевал «Золотую бутсу», а в последней клубной кампании забил 42 гола в 44 матчах.
На ЧМ в Катаре Мбаппе поучаствовал в 49 атакующих комбинациях с игры, завершившихся ударом. То есть он либо бил сам, либо создавал момент для партнера по команде, либо участвовал в построении атаки. Только Месси смог превзойти этот показатель, и то ненамного (53). Более 19 процентов всех ударов французов с игры на том турнире были нанесены с задействованием в комбинациях Мбаппе, самый высокий показатель среди всех игроков вышедших в плей-офф команд.
Есть подозрение, что на этом чемпионате мира мы увидим похожую картину. И в этом сила сборной Франции. Она может позволить себе провалить целые отрезки матча, терять компактность между линиями и допускать простые ошибки в построении атак. Но когда в нападении есть игрок, который не зависит от общекомандных механизмов и может сделать разницу на голом классе, это Х-фактор, который приносит титулы.
Во вторник Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Кроме того, он значительно продвинулся в другой снайперской гонке: теперь на его счету 14 голов на чемпионатах мира, он обогнал Пеле с Месси и сравнялся с Гердом Мюллером. До Роналдо — один мяч, до рекорда Клозе — всего два. Если Месси не поставит на поток чудеса, как в Катаре, то уже этим летом нам предстоит чествовать нового лучшего бомбардира в истории чемпионата мира.
И Мбаппе этого заслуживает, как бы вы к нему не относились. Таких индивидуально сильных футболистов в истории игры были единицы.
Марк Бессонов