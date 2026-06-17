Мбаппе обязан стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира уже сейчас. Это его турнир

Но в первом тайме матча с Сенегалом мы увидели, что количество звезд в атаке мало что решает, если не работает общекомандный механизм. Не умаляем заслуг Мане и компании, они показали действительно классный смелый футбол, заслуживающий самых лестных оценок. Но вместе с тем в исполнении французов мы наблюдали медленный выход из обороны, слабую устойчивость к прессингу, а главное — отсутствие в центре поля по-настоящему креативного футболиста, способного собрать расходящийся на мелкие детали игровой пазл. Рабьо и Тчуамени — без сомнения, исполнители классные, но никто из них не может похвастать умением нестандартно мыслить на поле и превращать вялый перекат мяча в осмысленные атаки.