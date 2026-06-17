Феноменальный матч Месси! Первым сыграл на шестом ЧМ, трижды забил Зидану и установил кучу рекордов

Чемпионы по эмоциям
Нынешняя сборная Аргентины давно стала командой-семьей, в которой все вроде бы крутится вокруг Месси, но при этом важен каждый. Даже те, кого нет в заявке. Три с половиной года назад в Катаре после финального свистка на поле на костылях выскочил не успевший залечить травму Ло Чельсо, а в чемпионской раздевалке с медалями на шее находились два других травмированных футболиста — Нико Гонсалес и Анхель Корреа. Сейчас накануне стартового матча бело-голубые отправили трогательное послание выбывшему из строя на последнем сборе Балерди и получили от защитника не менее теплый ответ.
Вне всякого сомнения, эта сборная, выиграв два Кубка Америки, ЧМ-2022 и Финалиссиму, еще и чемпион по эмоциям. Такого количества душевных и небанальных постов в соцсетях в важные моменты не встретишь ни в одной сборной, а, читая их, чувствуешь вложенную в каждое слово душу. Причем членами команды остаются даже те, кто повесил бутсы на гвоздь. И вечно оказывающийся в центре внимания Агуэро (в этот раз с микрофоном в прямом эфире), и снова напомнивший, что теперь он простой болельщик, Ди Мария. А ведь обратившийся к бывшим партнерам скромняга Анхель — герой этого поколения, который забивал в финалах Олимпиады-2008, Кубка Америки — 2021, Финалиссимы-2022 и ЧМ-2022.
Пожалуй, лучше всех о до сих пор не утолившей победный голод команде высказался накануне стартового матча ее создатель Лионель Скалони: «Я не знаю, буду я здесь еще или нет, но тренер сборной Аргентины всегда должен передавать эти эмоции. Очень трудно этого не делать, потому что ты представляешь свою страну. Я чувствую то же самое, что и в первый раз. Может быть, даже сильнее, потому что с каждым годом становлюсь все более эмоциональным, видя все, что создает эта команда. Вот такие мы есть: это часть идентичности и культуры. И хорошо, что все так и остается».
Юбилей и рекорды
Главной новостью перед игрой с Алжиром стало возвращение в стартовый состав Месси. Капитан получил повреждение в клубе, из-за чего пропустил контрольную игру с Гондурасом и ограничился 20 минутами против Исландии. После нее Лео, естественно, не узнал в подошедшем к нему гренадере Андри Лукасе Гудьонсене мальчишку, с которым он фотографировался, когда отец исландского форварда Эйдур играл с аргентинцем в «Барселоне». Получилась красивая история. Месси их просто генерирует, и встреча с Алжиром по умолчанию получилась особенной. Не только 200-й в бело-голубой футболке национальной команды, но и позволившей Лео первым в истории сыграть на шестом чемпионате мира. Меньше, чем на сутки, но снова опередить Криштиану Роналду.
И, само собой, Месси в такой день не мог не забить. Сначала, правда, из офсайда. Алжир ответил тем же, и преждевременной оказалась радость Шаиби. А раз не проходило на тоненького, как в случае с красивой передачей Лаутаро Мартинеса, Аргентина все сделала так, что придраться невозможно. Пас Де Пауля из района центрального круга и образцовый выстрел в верхний угол. Месси забил Зидану — бывает и такое. Люка, играющий после перелома челюсти в защитной маске, конечно, не хотел ничего подобного, но невольно стал частью истории: огорчивший его аргентинский гений сравнялся с бразильской легендой Роберто Ривелино по числу результативных дальних ударов на мировых чемпионатах (по 5), а в концовке забил и шестой подобный гол.
Первый хет-трик
Все приведенные выше цифры и достижения Месси, конечно, впечатляют. Но еще сильнее ощущения от игры аргентинской «десятки». Да, это только один матч и всего лишь Алжир, но какая же легкость была в каждом действии Лео! Дриблинг, ускорения, скорость принятия решений — глядя на это, понимаешь, о чем говорили представители сборной, отмечая великолепную форму своей главной звезды. Разве можно поверить, что через неделю восьмикратному обладателю «Золотого мяча» исполнится 39 лет?! А медицинский и тренерский штаб бело-голубых проделали потрясающую работу, разработав специальный план восстановления Месси и вывода его на пик к началу турнира.
Впрочем, у Аргентины сейчас хороша вся команда. На Кубке Америки — 2024 она выглядела заматеревшей и местами циничной, взяв свое на классе. Сейчас у чемпионов снова появились почти юношеский азарт и горящие глаза. Они кайфуют от того, что делают на поле. Или, правильнее сказать, — творят. Даже во вроде бы простых моментах, как выстрел Мак Аллистера с дальней дистанции и добивание Месси. Зидан потом выдал крутой сейв? Лео чуть подправил прицел и оформил хет-трик, за полтора часа переписав книгу рекордов планетарных чемпионатов. Трудно поверить — это его первый «трюк со шляпой» на таком уровне!
А теперь — об уникальных достижениях героя дня, покидавшего поле под овацию трибун. Во-первых, ни у одного футболиста первый и последний на данный момент голы на ЧМ не разделяли 20 лет. Во-вторых, никто прежде не забивал одиннадцати разным сборным. В-третьих, пало державшееся 36 лет достижение Роже Милла, и теперь Месси — самый возрастной футболист, забивший в матче главного турнира планеты несколько голов (38 лет и 357 дней). В-четвертых, это самый «пожилой» хет-трик.
В-пятых — обязательно случится в ближайших матчах, а пока Лео с 16 голами разделил звание лучшего снайпера в истории с Мирославом Клозе. Нельзя же сделать все за один вечер. Тем сильнее мы будем ждать продолжения. Эта Аргентина приехала за золотом!
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
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