Феноменальный матч Месси! Первым сыграл на шестом ЧМ, трижды забил Зидану и установил кучу рекордов

Пожалуй, лучше всех о до сих пор не утолившей победный голод команде высказался накануне стартового матча ее создатель Лионель Скалони: «Я не знаю, буду я здесь еще или нет, но тренер сборной Аргентины всегда должен передавать эти эмоции. Очень трудно этого не делать, потому что ты представляешь свою страну. Я чувствую то же самое, что и в первый раз. Может быть, даже сильнее, потому что с каждым годом становлюсь все более эмоциональным, видя все, что создает эта команда. Вот такие мы есть: это часть идентичности и культуры. И хорошо, что все так и остается».