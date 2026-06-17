Сборной Португалии и правда лучше без Роналду? Вот что говорит статистика

Сборная Португалии — одна из самых сильных и ярких команд ЧМ-2026. Более того — чуть ли не самая сбалансированная и качественная в XXI веке. Смотрите сами: Диогу Кошта уже давно считается одним из лучших вратарей Европы; Рубен Диаш — многолетний столп обороны «Манчестер Сити»; Витинья, Жоау Невеш и Нуну Мендеш — лидеры взявшего вторую подряд Лигу чемпионов «ПСЖ»; Бруну Фернандеш и Бернарду Силва — одни из самых креативных хавбеков АПЛ; Рафаэл Леау и Педру Нету не слишком стабильны, но на флангах могут порвать кого угодно.
Одна проблема у этой чудо-команды — нет достойной «девятки»: хоть классической, хоть ложной. А без нее по-настоящему эффективную машину не построишь. Для не шибко погруженного в футбольный контекст зрителя это может прозвучать кощунственно — алло, у Португалии Криштиану Роналду на острие, самый эффективный голеадор века! Вы о чем там вообще?
Но проблема кроется не в имени форварда, а в графе «возраст» в его паспорте. КриРо едет на свой шестой чемпионат мира, ему уже 41 год, и уже давно идет дискуссия о том, помогает ли он сборной Португалии или мешает. Спорят на этот счет все — от болельщиков до профессиональных тренеров и аналитиков. Так что нужно рассмотреть вопрос с двух сторон.
Начнем с пользы. Во-первых, за Криштиану говорит статистика его голов — под руководством Роберто Мартинеса в 32 матчах ветеран забил 25 мячей, это самый продуктивный отрезок в его карьере в футболке сборной. Всего при испанце сборная Португалии наколотила 101 мяч, четверть из них — на счету Роналду. К тому же без КриРо португальцы реже побеждают, хотя выборка недостаточно широкая, чтобы делать какие-то серьезные выводы.
Хейтеры Криштиану любят указывать на другую статистику — без капитана португальцы забивают чуть ли не в два раза чаще. Но тут есть важная оговорка: 9 из 31 гола без Роналду сборная забила Люксембургу (9:0). Еще пять прилетели в ворота шведов, четыре — финнов. Выборка недостаточная и сильно искажена несколькими разгромами.
Так что однозначно ответить на вопрос о пользе или вреде Криштиану, исходя из одной статистики, сложно. Остается только гадать, была бы Португалия более эффективна, будь на ее острие более мобильный молодой форвард. Современные концепции высокого прессинга предполагают скоростного нападающего, а то и вовсе его отсутствие в центре атаки. Но тут Португалия в безвыходном положении — Криштиану по понятным причинам уже не бегает, Гонсалу Рамуш проиграл конкуренцию в «ПСЖ» как раз из-за своего классического типажа «девятки», а Жоау Феликс никогда как следует не отрабатывал без мяча. Поэтому Мартинесу приходится выбирать из меньших зол, и он видит в Криштиану то, чего нет у других, — зашкаливающий опыт больших турниров.
«21 год в футболке национальной команды, 227 матчей за сборную. Ни один другой игрок этого не добился. А еще количество голов. Все эти цифры делают Криштиану Роналду легендой. К тому же, он невероятно влияет на команду и в особенности на молодых игроков», — сказал недавно главный тренер.
Бруну Фернандеш тоже защищает своего капитана. Говорит, что в курсе разговоров о том, что Криштиану вредит сборной, но вопросы нужно задавать не только Роналду, но и футболистам, которые выходят с ним на поле. Почему они не могут показать свои лучшие качества?
Можно долго спорить о том, выгораживают ли Мартинес с Бруну капитана или действительно считают, что тот достоин постоянно выходить в основе. На Евро-2024 Криштиану сам спровоцировал вопрос о своей эффективности на больших турнирах — 23 удара на 3,6 xG не привели ни к одному голу. Роналду постоянно брал игру на себя в завершающей стадии, но провалился в показателе, который в зрелом возрасте стал главным его козырем, — реализации моментов.
Нет сомнений, что Португалии было бы лучше без Роналду. Только при одном условии — если бы в стране появился центрфорвард уровня хотя бы Нуну Гомеша или Педру Паулеты. Сейчас же приходится обходиться тем, что есть в наличии. На удивление, в Португалии действительно редко появляются суперталанты на позицию «девятки». Она правда постепенно вымирает во всем мире. Но это уже совсем другая история.
Автор: Марк Бессонов