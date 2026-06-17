Сборной Португалии и правда лучше без Роналду? Вот что говорит статистика

Так что однозначно ответить на вопрос о пользе или вреде Криштиану, исходя из одной статистики, сложно. Остается только гадать, была бы Португалия более эффективна, будь на ее острие более мобильный молодой форвард. Современные концепции высокого прессинга предполагают скоростного нападающего, а то и вовсе его отсутствие в центре атаки. Но тут Португалия в безвыходном положении — Криштиану по понятным причинам уже не бегает, Гонсалу Рамуш проиграл конкуренцию в «ПСЖ» как раз из-за своего классического типажа «девятки», а Жоау Феликс никогда как следует не отрабатывал без мяча. Поэтому Мартинесу приходится выбирать из меньших зол, и он видит в Криштиану то, чего нет у других, — зашкаливающий опыт больших турниров.