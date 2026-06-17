Месси и судьи: удалить нельзя, помиловать

Позднее в ответ на вопрос о необходимости отмены гола Марчиняк показал на своем телефоне момент с выбеганием на поле французов. Мол, те действовали тоже вопреки правилам и не были наказаны. То есть одним своим косяком судья оправдал другой. Но его довод был неубедителен в том числе потому, что, когда побежали французы, речь шла не о голе, а лишь о голевом моменте. А это разные вещи.