Месси и судьи: удалить нельзя, помиловать

Еще до игры Аргентина — Алжир (3:0) те, кто внимательно следит за судейством и арбитрами, обратили внимание на выбор судейского комитета ФИФА, вновь доверившего встречу с участием аргентинцев Шимону Марчиняку. Почему «вновь»? Потому что он обслуживал финал предыдущего чемпионата мира Аргентина — Франция (3:3, пен. — 4:2), где, если говорить строго, допустил две ошибки, на которые тогда на эмоциях мало кто обратил внимание. Финал-то получился интересным для болельщиков.
Одни четыре года назад поляка возносили — мол, матч выдался таким в том числе благодаря судье, который принимал по три решения каждую минуту. Настолько много событий. А вот французское издание L'Equipe влепило ему двойку. Возможно, как и я, обратило внимание на пару серьезных косяков. Из-за одного из них впоследствии даже уточнили правила игры.
В том финале во втором тайме Марчиняк не удалил аргентинца Отаменди, наказав его только пенальти. А надо было еще и показать красную карточку за лишение соперника явной возможности забить гол.
А уже в добавленное время, когда Месси еще не забил третий гол южноамериканцев, на эмоциях на поле выбежали два аргентинских футболиста. То есть на поле были не 11 их игроков, а 13. По правилам, существовавшим тогда, а измененным лишь впоследствии, гол следовало отменить. Но господствовал «дух футбола».
Позднее в ответ на вопрос о необходимости отмены гола Марчиняк показал на своем телефоне момент с выбеганием на поле французов. Мол, те действовали тоже вопреки правилам и не были наказаны. То есть одним своим косяком судья оправдал другой. Но его довод был неубедителен в том числе потому, что, когда побежали французы, речь шла не о голе, а лишь о голевом моменте. А это разные вещи.
Но вернемся к «духу футбола». Он господствовал и сегодня, когда тот же Марчиняк (привет ФИФА и Пьерлуиджи Коллине) снова «пожалел» аргентинцев. На 31-й минуте их матча с Алжиром при счете 1:0 судья ошибочно позволил Месси продолжить игру и не удалил звезду мирового футбола за серьезное нарушение правил. Кроме того, в первом тайме польский рефери не вынес аргентинцам несколько предупреждений.
В эпизоде с фолом будущий автор хет-трика ударил сзади Аиссу Манди. Удар был сделан открытыми шипами в область икроножной мышцы. Такие действия обычно наказываются красной карточкой, но тут Марчиняк не показал даже желтой. Видеоассистенты Томаш Квятковски, Деннис Хиглер и Мохаммед Обаид в действия арбитра не вмешались.
Удали поляк Месси, тот в соответствии с дисциплинарным кодексом ФИФА получил бы минимум два матча дисквалификации. Потому что за серьезное нарушение правил полагается отстранение на срок не менее двух игр, а может быть и больше. То есть чемпионат мира надолго остался бы без одной из главных звезд.
Насколько это допустимо с точки зрения имиджа турнира, его смотрибельности, финансовых выгод и так далее? Вопрос риторический. Ответ очевиден.
Так, значит, удалить нельзя, помиловать? Увы, да. Реалии времени и футбола. Но все-таки зря на эту игру назначили Марчиняка — добавилось вопросов.
Автор: Александр Бобров
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти