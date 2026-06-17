Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Португалия
1
:
ДР Конго
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.50
П2
32.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Англия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.85
П2
5.50
Футбол. ЧМ-2026
18.06
Гана
:
Панама
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.25
П2
3.30
Футбол. ЧМ-2026
18.06
Узбекистан
:
Колумбия
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.11
П2
1.38
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Австрия
3
:
Иордания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Алжир
0
П1
X
П2

Роналду установил историческое достижение

Португальский футболист Криштиану Роналду стал самым возрастным полевым игроком стартового состава в истории чемпионатов мира, сообщает Opta.

Источник: Reuters
Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа K, 17.06.2026, 20:00
Португалия
1
ДР Конго
0

Роналду выйдет в стартовом составе в матче сборной Португалии против ДР Конго. Также Роналду вслед за Лионелем Месси становится вторым игроком в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.

Встреча начнется 17 июня в 20:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.