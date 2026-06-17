Футбольные фламинго: почему на ЧМ-2026 так много игроков в розовых бутсах

У мундиаля всегда есть две игры одновременно. Одна идет на газоне, другая — в телевизионном кадре, нарезках, вертикальных видео, промороликах и ленте соцсетей. Розовый выиграл именно потому, что оказался сильным в обеих. На зеленом фоне он действительно мгновенно бросается в глаза. Эти бутсы проектировались так, чтобы выделяться и на поле, и через экран, а журнал ProDirect в своем разборе летнего тренда свел формулу к простому тезису: розовый цвет позволяет игрокам быть заметными.