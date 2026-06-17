Футбольные фламинго: почему на ЧМ-2026 так много игроков в розовых бутсах

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал с большим количеством скандалов, происшествий и новшеств. Однако многие заметили необычную странность во время мундиаля — подавляющее большинство игроков выходят на игру в бутсах розового цвета, что удивляет зрителей по всему свету. Случайная мода, выбор футболистов или корпоративный заговор? Все ответы — в материале «Известий».
У каких брендов бутсы розовые?
Почти все главные производители пришли на турнир с вариациями одной и той же идеи: у Adidas это Road to Glory, у Nike — Breakout, у Puma — Showtime, у Skechers — Sunset, а New Balance еще в марте вывел к турнирному циклу свои яркие Pure Ambition. То есть речь не о стихийной моде из раздевалки, а о заранее подготовленном решении.
Когда крупные компании принимают подобные одинаковые решения, это обычно означает одно: перед нами не каприз дизайнеров, а совпавший расчет маркетинга, продуктовых команд и аналитиков трендов.
Почему аналитики брендов пришли к одному и тому же цвету?
Самое точное объяснение дал один из руководителей глобального направления футбольной обуви Nike Одинга Нимако в разговоре с The Athletic. По его словам, Nike исходил из спроса на более смелые, яркие цвета, потому что и спортсмены, и покупатели связывают их с уверенностью.
Нимако отдельно подчеркивал, что розовый особенно хорошо работает на фоне зеленого газона — и с трибуны, и по телевизору. Иначе говоря, бренд шел не от романтики цвета, а от очень прикладной задачи: как сделать бутсу максимально видимой в момент мирового внимания.
Отсюда и парадокс турнира. Все эти компании считывали примерно один и тот же набор сигналов: в тренде яркость, игрокам нужна такая яркость, а самым моделям бутс нужна максимальная видимость в поле и на экране. Они хотели выделиться — и именно поэтому пришли к почти одинаковому решению.
В этом смысле розовый на ЧМ-2026 — не совпадение, а классический случай рыночной конвергенции: разные бренды независимо друг от друга выбрали один и тот же «правильный» ответ.
Розовый оказался почти идеальным цветом для ЧМ-26
У мундиаля всегда есть две игры одновременно. Одна идет на газоне, другая — в телевизионном кадре, нарезках, вертикальных видео, промороликах и ленте соцсетей. Розовый выиграл именно потому, что оказался сильным в обеих. На зеленом фоне он действительно мгновенно бросается в глаза. Эти бутсы проектировались так, чтобы выделяться и на поле, и через экран, а журнал ProDirect в своем разборе летнего тренда свел формулу к простому тезису: розовый цвет позволяет игрокам быть заметными.
Отсюда уже совсем несложно сделать следующий вывод: если деталь лучше видна на ТВ и «через экраны», то она лучше работает и в коротком цифровом контенте, где борьба идет буквально за долю секунды внимания. Это уже не просто экипировка, а почти рекламный щит, встроенный в ногу футболиста.
Важна и еще одна деталь. Большинство сборных не играют в розовой экипировке как в базовом цвете, поэтому розовая бутса почти всегда контрастирует и с травой, и с формой. Для производителей это идеальная геометрия видимости: цвет не спорит с клубными или национальными цветами, а живет отдельным маркером внимания.
Все хотели быть заметнее всех и в итоге стали похожи друг на друга
Ирония ЧМ в том, что с точки зрения продаж и узнаваемости план почти сработал идеально, но с точки зрения индивидуальности брендов — не совсем. Adidas, Nike, Puma, Skechers и New Balance пришли к летнему турниру не просто с яркими, а с подозрительно близкими друг к другу решениями.
Бренды хотели выделить свои свежие бутсы, продать новые линейки моделей, зайти в эфир и вирусные ролики первыми. В итоге выделился сам цвет, а не конкретная марка. Производители рассчитали тренд верно, но перегнули с его унификацией. Они стремились быть разными лидерами одной гонки, а стали участниками почти одинакового розового парада.
Исключения всё же есть
Совсем без «анти-розового сопротивления» турнир не обходится. Самый заметный пример — Лионель Месси, который играет в специальных adidas F50 «El Último Tango» — бело-голубая модель с золотыми акцентами, явно отсылающая к цветам Аргентины и к его последнему чемпионату мира. Это не просто другая расцветка, а отдельный сюжетный жест: в мире, где почти все пытаются кричать одинаковым цветом, Месси получил персональную обувь, которая работает не на общий тренд, а на его собственную легенду.
Еще один яркий контрпример — Кристиан Пулишич. Puma выпустил для вингера сборной США эксклюзивные ULTRA 6 Ultimate: белая база с синими звездами. То есть вместо растворения в общем «розовом потоке» Пулишич получил отдельную визуальную историю, завязанную на домашний для США чемпионат мира.
Есть и другие исключения. Модели белого цвета линейки Shadow Elite 4 стали бутсами Фермина Лопеса, Феррана Торреса, Педро Порро и Олли Уоткинса. В немецкой предтурнирочной подготовке тоже были свои «диссиденты»: черные бутсы были у Антонио Рюдигера, бирюзовые — у Малика Тиау. Так что розовый стал доминирующим фоном турнира, но не уничтожил индивидуальность полностью.