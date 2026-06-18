Португалец Невеш признан лучшим игроком матча ЧМ против сборной ДР Конго

Невеш в возрасте 21 года 263 дней стал третьим самым молодым португальцем, забившим на чемпионатах мира после Криштиану Роналду (21 год 132 дня на ЧМ-2006) и Гонсалу Рамуша (21 год 169 дней на ЧМ-2022). Всего на счету Невеша стало 4 забитых мяча в 23 матчах за сборную Португалии.