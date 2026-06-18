Роналду прокомментировал ничью против сборной ДР Конго на старте ЧМ

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Португалии рассчитывали на иной результат матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды ДР Конго, однако у них есть шанс исправить свое положение в дальнейших играх. Такое мнение высказал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в X.