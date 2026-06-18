Роналду прокомментировал ничью против сборной ДР Конго на старте ЧМ

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Португалии рассчитывали на иной результат матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды ДР Конго, однако у них есть шанс исправить свое положение в дальнейших играх. Такое мнение высказал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в X.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Португалии не смогла обыграть команду ДР Конго на старте турнира (1:1).
«Это не то начало, на которое мы рассчитывали, но это далеко не конец, — написал Роналду. — Держите голову высоко и сосредоточьтесь на следующей игре».
В следующем туре сборная Португалии сыграет против команды Узбекистана. Встреча пройдет 23 июня.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.
Роберто Мартинес
Себастьен Дезабр
Жоау Невеш
(Педру Нету)
6′
Йоан Висса
(Артур Масуаку)
45+5′
1
Диогу Кошта
20
Жоау Канселу
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
4
Томаш Араужу
90+2′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
25
Нуну Мендеш
72′
2
Нелсон Семеду
88′
10
Бернарду Силва
13′
46′
26
Франсишку Консейсау
18
Педру Нету
72′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
9
Гонсалу Рамуш
1
Лионель Мпаси-Нзау
4
Аксель Туанзебе
8
Самюэль Мутуссами
22
Шансель Мбемба
32′
3
Стив Капуади
20
Йоан Висса
2
Аарон Ван-Биссака
85′
24
Гедеон Калюлю
26
Артур Масуаку
74′
12
Жорис Кайембе
6
Нгал`айель Мукау
57′
14
Ноа Садики
25
Эдо Кайембе
74′
18
Шарль Пикель
17
Седрик Бакамбю
85′
23
Симон Банза
Главный судья
Абдулрахман Аль-Джассим
(Катар)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти