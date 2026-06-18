Семак о ЧМ-2026: «Не покидает мысль, что это все про деньги. Америка впереди планеты всей по коммерции в спорте»

Мундиаль впервые проводится с участием 48 команд и проходит в 16 городах США, Мексики и Канады. В середине каждого из таймов команды делают специальную паузу на водопой.
"Меня как специалиста и как болельщика не покидает мысль, что это все про деньги: больше матчей — больше денег. Разница в уровне команд достаточно значительная. И не всегда спортивный интерес тот, который ожидают от турнира такого уровня. Мне кажется, Америка впереди планеты всей по коммерции в спорте.
И нас тоже не минует эта участь. Все теснее связывается спорт с бизнесом, те паузы, которые делаются, чтобы попить воды, по сути, это дополнительная пауза для рекламы, которая также является источником пополнения бюджета ФИФА", — сказал Семак в эфире радио Sputnik.