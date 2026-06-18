«Мы и без Роналду справимся». Что говорят о сенсационной ничьей Португалии и ДР Конго

«Эта ничья ощущается как поражение. Мы хотели выиграть не только ради себя, но и ради всего, что связано с этой командой. Нам это не удалось, мы подвели сами себя. Теперь нужно твердо стоять на земле и исправлять ошибки», — заявил футболист в интервью SIC.