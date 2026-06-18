«Мы и без Роналду справимся». Что говорят о сенсационной ничьей Португалии и ДР Конго

Сборная Португалии начинала чемпионат мира-2026 матчем с ДР Конго. Будучи безоговорочными фаворитами, подопечные Роберто Мартинеса не смогли переиграть африканцев: встреча завершилась вничью (1:1). Теперь их жестко критикуют за такой старт турнира. Особенно досталось 41-летнему Криштиану Роналду, который провел на поле все 90 минут.
Слово тренерам
Несмотря на потерянные очки, главный тренер сборной Мартинес сохраняет невероятный оптимизм. Более того, он даже остался доволен самоотдачей игроков.
«Я полностью удовлетворен отношением команды. Проблемы в самоотдаче или желании не было — мы продолжали бороться до самого конца. Этот матч может многое нам дать для роста», — цитирует наставника пресс-служба ФИФА.
О самоотдаче говорил и тренер ДР Конго Себастьен Дезабр. Правда, он сфокусировался на том, что матч для страны стал по-настоящему историческим: его футболисты забили первый мяч и набрали дебютное очко на чемпионатах мира.
«Это огромный повод для гордости — заработать первый в истории ДР Конго балл на чемпионате мира, а также забить впервые. Игроки проявили невероятную самоотдачу и самоотверженность. Честно говоря, я очень горжусь своими футболистами, потому что они представили Конго в очень позитивном ключе, и вся страна этого заслуживает», — приводит пресс-служба Международной федерации футбола слова специалиста.
«Матч прошел мимо Роналду»
В отличие от главного тренера, защитник сборной Португалии Жоау Канселу был не столь воодушевлен результатом.
«Эта ничья ощущается как поражение. Мы хотели выиграть не только ради себя, но и ради всего, что связано с этой командой. Нам это не удалось, мы подвели сами себя. Теперь нужно твердо стоять на земле и исправлять ошибки», — заявил футболист в интервью SIC.
Гораздо категоричнее оказался агент Паоло Барбоза. По его словам, Криштиану Роналду не достоин выходить в основном составе. В игре с ДР Конго легендарный форвард провел 90 минут, но результативными действиями не отметился.
«Главный тренер должен принимать серьезные решение. Одно из них — не позволять Роналду играть с самого начала. Надо использовать других игроков. Криштиану может играть на последних минутах, не более. Я думаю, мы и без Роналду справимся. Более того, мы сможем играть намного лучше и результативнее», — заявил Барбоза «СЭ».
Раскритиковал Мартинеса за то, что Роналду отыграл полный матч, и бывший нападающий сборной Англии и «Челси» Крис Саттон.
«Я не понимаю некоторых решений Роберто Мартинеса. Криштиану Роналду находился на периферии игры, и матч фактически прошел мимо него. Мартинес должен быть достаточно смелым, чтобы действительно руководить командой. Сейчас он не выглядит человеком, который управляет сборной Португалии», — приводит его слова BBC.
Тем любопытнее будет посмотреть на состав португальцев во втором матче чемпионата мира: 23 июня им предстоит сыграть с Узбекистаном.
Максим Клементьев