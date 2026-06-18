Англия и Хорватия выдали самый яркий матч на ЧМ. Шесть голов, 32 удара и чудо-сейвы Ливаковича

Матч сборных Англии и Хорватии — один из немногих на групповом этапе чемпионата мира, который пропускать нельзя было ни в коем случае. Тем более российским болельщикам, которые помнят битву на «Уэмбли» 2007 года, подарившую нам путевку на Евро.
Да, сборная Хорватии уже не такая шикарная, как на предыдущих ЧМ — из звезд остались разве что Модрич и Гвардиол. Золотое поколение постепенно ушло на пенсию, хотя 37-летний Перишич по-прежнему в строю и находится в потрясающей форме. Зато у хорватов подоспела новая поросль — Петар Сучич из «Интера», Мартин Батурина из «Комо» и восходящая звезда Лука Вушкович.
Томас Тухель же сознательно отказался от целого набора статусных игроков, отцепив от заявки Палмера, Магуайра и Фодена с Трентом, чем вызвал бурю обсуждений по всей футбольной Европе. Но оттого было лишь интереснее посмотреть, что же задумал немецкий тренер. Теперь пару Райсу в центре поля составляет Эллиот Андерсон, а на позиции правого вингера играет Нони Мадуэке, против трансфера которого болельщики «Арсенала» протестовали всего год назад.
Несмотря на разницу в классе, хорваты на первых минутах показали, что собираются играть смело — встречали соперника у его штрафной и активно подключали фланги. Но стартовый порыв погасил первый же стандарт в исполнении англичан. Ошибся тот, от кого ждали меньше всего — Лука Модрич неаккуратно сыграл в своей штрафной, не заметив выбежавшего из-за его спины Мадуэке, и вместо мяча зарядил тому по ногам.
К 11-метровой отметке подошел Харри Кейн. Обычно это звучит как приговор, только на этот раз форвард-убийца не смог переиграть Ливаковича. Правда, на счастье англичан, судьи вновь приняли решение в их пользу — Кейн при ударе сделал небольшую паузу, и вратарь сборной Хорватии раньше времени сорвался с линии. Клеман Тюрпен показал, что нужно перебить, и на этот раз Харри пробил без шансов.
После такого холодного душа Хорватия как будто потеряла уверенность в собственных силах, и Англия завладела явным территориальным преимуществом. Только вот в атаку «три льва» особо не рвались, поэтому опасные моменты создавали только в контрвыпадах. Но после паузы на водопой хорваты пришли в себя и стали все чаще подбираться к воротам Пикфорда. Снова активно заработали фланги, особенно правый, где наматывал километры нестареющий Перишич. И это давление принесло плоды — Батурина отыгрался с Сучичем, получил обратную передачу и лихо зарядил в дальний угол. Пикфорд коснулся мяча, но удар получился такой силы, что от руки вратаря залетел в сетку. Вот вам и новое хорватское поколение!
Правда, танцевали балканские болельщики на трибунах недолго — уже через шесть минут Англия снова мастерски превратила в гол угловой. Райс выпилил фирменную подачу в центр штрафной, где каким-то чудом забытый всеми Кейн головой вколотил мяч в ворота.
И снова Англия слишком успокоилась после того, как повела в счете. Очень зря — экс-спартаковец Марио Пашалич в добавленное время нанес плотный дальний удар, а на последней минуте тайма забросил мяч в штрафную, Перишич скинул на Петара Мусу, которому оставалось только не промазать — и 28-летний форвард «Далласа», о котором почти не знают в Европе, справился с этой задачей.
Интересно было бы узнать, что такого сказал Тухель своим футболистам в перерыве, но на второй тайм сборная Англии выскочила так, будто каждого напоили литром энергетика. Уже спустя полторы минуты после возобновления игры Беллингем прорвался по флангу и сравнял счет. А то, что Хорватия в следующую десятиминутку не пропустила еще 3−4 мяча — настоящее чудо. И имя ему — Доминик Ливакович. Хорватский вратарь тащил все, что летело в створ его ворот — и крученый удар Райса, и под опорную от Кейна, и головой в упор от О’Райли с Гордоном.
Златко Даличу необходимо было вносить изменения, так как «шашечные» откровенно поплыли. И тренер хорватов решился на радикальный шаг — убрал Модрича с Вушковичем и перестроил команду на схему 4−4−2. Ничего изобретательного хорваты предлагать и не собирались, зато обрушили на англичан лавину из постоянных забросов и дальних ударов. В концовке команда Тухеля так вообще вжалась в свою штрафную и нервно отбивалась.
Но дожать у Хорватии не получилось, зато удалось ускакать в контратаку Рэшфорду — Маркус переложил мяч с ноги на ногу и расстрелял дальний угол. Это была точка.
Хотя «шашечные» вполне могли сократить отставание в концовке — Кейн животом заблокировал удар в упор Гвардиола. По привычке отработал на все сто на каждом участке поля.
В любом случае сборная Хорватии, и особенно Ливакович, заслужили похвалу. Англия же забыла про скучную эпоху Гарета Саутгейта и показала, что теперь будет делать шоу. Это была, пожалуй, самая яркая игра группового этапа чемпионата мира на данный момент: шесть голов, 32 удара. Страшно представить, на сколько растянется видео с хайлайтами.
Марк Бессонов