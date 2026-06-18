Англия и Хорватия выдали самый яркий матч на ЧМ. Шесть голов, 32 удара и чудо-сейвы Ливаковича

После такого холодного душа Хорватия как будто потеряла уверенность в собственных силах, и Англия завладела явным территориальным преимуществом. Только вот в атаку «три льва» особо не рвались, поэтому опасные моменты создавали только в контрвыпадах. Но после паузы на водопой хорваты пришли в себя и стали все чаще подбираться к воротам Пикфорда. Снова активно заработали фланги, особенно правый, где наматывал километры нестареющий Перишич. И это давление принесло плоды — Батурина отыгрался с Сучичем, получил обратную передачу и лихо зарядил в дальний угол. Пикфорд коснулся мяча, но удар получился такой силы, что от руки вратаря залетел в сетку. Вот вам и новое хорватское поколение!