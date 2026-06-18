Кейн рассказал, как тренер настроил футболистов сборной Англии в перерыве

«Без мяча мы играли немного агрессивнее. Было сложно, у них есть такие игроки, как Лука Модрич, которые опускаются в оборону, и ты пытаешься понять, кого закрыть. Интенсивность, которую мы хотим видеть, — это наша главная сила, и нам нужно будет использовать ее чаще. То, как мы контролировали игру после того, как вышли вперед, мы ни разу не выглядели так, будто находимся в опасности, а затем забили на контратаках. У нас был отрезок, когда мы могли забить три или четыре гола», — добавил нападающий.