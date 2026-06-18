Кейн рассказал, как тренер настроил футболистов сборной Англии в перерыве

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Мотивационная речь главного тренера сборной Англии немца Томаса Тухеля в перерыве матча чемпионата мира с командой Хорватии помогла настроить англичан и в итоге одержать победу. Об этом рассказал нападающий сборной Англии Гарри Кейн телеканалу ITV.
В матче первого тура группового этапа чемпионата мира англичане обыграли хорватов со счетом 4:2. До перерыва счет был равным — 2:2. Кейн забил в этом матче два гола.
«Игра разделилась на два тайма, — сказал Кейн. — В первом мы играли неплохо, и очень разочарован тем, как мы пропустили гол, мне кажется, мы сбавили обороты. Спасибо тренеру, он произнес речь в перерыве и сказал, что если мы проиграем, то проиграем по-своему. Я думаю, мы это увидели по тому, как вышли на поле во втором тайме. Мы выложились на полную, и они с этим не справились».
«Без мяча мы играли немного агрессивнее. Было сложно, у них есть такие игроки, как Лука Модрич, которые опускаются в оборону, и ты пытаешься понять, кого закрыть. Интенсивность, которую мы хотим видеть, — это наша главная сила, и нам нужно будет использовать ее чаще. То, как мы контролировали игру после того, как вышли вперед, мы ни разу не выглядели так, будто находимся в опасности, а затем забили на контратаках. У нас был отрезок, когда мы могли забить три или четыре гола», — добавил нападающий.
Сборные Англии и Хорватии выступают в группе L вместе с командами Ганы и Панамы, которые проведут очную встречу в ночь на 18 июня по московскому времени. В следующем туре англичане сыграют против ганцев 23 июня. Хорватам в ночь на 24 июня предстоит встретиться с командой Панамы.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.
Томас Тухель
Златко Далич
Гарри Кейн
12′
Гарри Кейн
(Деклан Райс)
42′
Джуд Беллингем
(Эллиот Андерсон)
47′
Маркус Рэшфорд
(Букайо Сака)
85′
Мартин Батурина
(Петар Сучич)
36′
Петар Муса
(Иван Перишич)
45+5′
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
3
Нико О`Райли
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
8
Эллиот Андерсон
20
Нони Мадуэке
72′
17
Морган Роджерс
18
Энтони Гордон
72′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
79′
25
Джед Спенс
5
Джон Стоунс
87′
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
72′
11
Маркус Рэшфорд
1
Доминик Ливакович
6
Йосип Шутало
4
Йошко Гвардиол
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
17
Петар Сучич
22
Лука Вушкович
66′
20
Игор Матанович
26
Петар Муса
66′
24
Марко Пашалич
10
Лука Модрич
58′
8
Матео Ковачич
15
Марио Пашалич
78′
13
Никола Влашич
16
Мартин Батурина
78′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти