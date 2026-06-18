Сестра Роналду раскритиковала сборную Португалии после матча с ДР Конго

«Каким-то волшебным образом они разучились отдавать передачи, выигрывать мячи, проводить контратаки. Игра словно откатилась назад, к своей половине поля… Странный этот чемпионат мира. Очень странный. Но идем дальше. От неудачного старта — к удачному финалу. До самого конца», — написала Авейру.