Экс-игрок ЦСКА Файзуллаев забил первый гол сборной Узбекистана в истории ЧМ

МЕХИКО, 18 июня. /ТАСС/. Бывший футболист московского ЦСКА, ныне выступающий за турецкий «Башакшехир» Аббосбек Файзуллаев стал автором первого гола сборной Узбекистана на чемпионатах мира.
Файзуллаев сравнял счет на 60-й минуте в матче первого тура группового этапа с командой Колумбии — 1:1, который проходит в Мехико. Сборная Узбекистана в этом матче дебютировала на мировых первенствах.
На данный момент идет второй тайм, счет — 2:1 в пользу колумбийцев.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.