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Экс-игрок ЦСКА Файзуллаев забил первый гол сборной Узбекистана в истории ЧМ

Файзуллаев отличился на 60-й минуте, сравняв счет в матче с колумбийцами.

Источник: Reuters

МЕХИКО, 18 июня. /ТАСС/. Бывший футболист московского ЦСКА, ныне выступающий за турецкий «Башакшехир» Аббосбек Файзуллаев стал автором первого гола сборной Узбекистана на чемпионатах мира.

Файзуллаев сравнял счет на 60-й минуте в матче первого тура группового этапа с командой Колумбии — 1:1, который проходит в Мехико. Сборная Узбекистана в этом матче дебютировала на мировых первенствах.

На данный момент идет второй тайм, счет — 2:1 в пользу колумбийцев.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.