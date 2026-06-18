Тухель остался недоволен новой предматчевой церемонией на чемпионате мира-2026

«Я умоляю ФИФА изменить расположение фотографов во время исполнения гимнов… Я просто не мог видеть свою команду. Ждал этого момента, он был очень особенным, а я стоял перед стеной из 50 фотографо. Я не мог видеть ни одного игрока, и это немного испортило мой опыт», — приводит Sky Sports слова Тухеля.