Тухель остался недоволен новой предматчевой церемонией на чемпионате мира-2026

«Я умоляю ФИФА изменить расположение фотографов во время исполнения гимнов… Я просто не мог видеть свою команду. Ждал этого момента, он был очень особенным, а я стоял перед стеной из 50 фотографо. Я не мог видеть ни одного игрока, и это немного испортило мой опыт», — приводит Sky Sports слова Тухеля.
На чемпионате мира-2026 перед началом матча в центр поля выходят все игроки обеих команд, которые включены в заявку на игру. Такая церемония впервые проводится на крупных турнирах.
Англия набрала 3 очка и возглавила группу L. Во втором туре англичане сыграют с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой.
Томас Тухель
Златко Далич
Гарри Кейн
12′
Гарри Кейн
(Деклан Райс)
42′
Джуд Беллингем
(Эллиот Андерсон)
47′
Маркус Рэшфорд
(Букайо Сака)
85′
Мартин Батурина
(Петар Сучич)
36′
Петар Муса
(Иван Перишич)
45+5′
1
Джордан Пикфорд
24
Рис Джеймс
3
Нико О`Райли
9
Гарри Кейн
2
Эзри Конса
8
Эллиот Андерсон
20
Нони Мадуэке
72′
17
Морган Роджерс
18
Энтони Гордон
72′
7
Букайо Сака
10
Джуд Беллингем
79′
25
Джед Спенс
5
Джон Стоунс
87′
6
Марк Гехи
4
Деклан Райс
72′
11
Маркус Рэшфорд
1
Доминик Ливакович
6
Йосип Шутало
4
Йошко Гвардиол
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
17
Петар Сучич
22
Лука Вушкович
66′
20
Игор Матанович
26
Петар Муса
66′
24
Марко Пашалич
10
Лука Модрич
58′
8
Матео Ковачич
15
Марио Пашалич
78′
13
Никола Влашич
16
Мартин Батурина
78′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти