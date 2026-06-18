Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Чехия
:
ЮАР
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.75
П2
4.68
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Швейцария
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.20
П2
6.23
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Узбекистан
1
:
Колумбия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Гана
1
:
Панама
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
4
:
Хорватия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
1
:
ДР Конго
1
П1
X
П2

Головин рассказал о впечатлениях от старта чемпионата мира

Футболист «Монако» радуется за игроков, с которыми вместе играл.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский футболист «Монако» Александр Головин следит за чемпионатом мира 2026 года и радуется за игроков, с которыми раньше выступал за один клуб. Об этом он рассказал ТАСС.

Чемпионат мира проходит в Мексике, США и Канаде. В турнире впервые принимают участие 48 команд.

«Конечно, слежу за чемпионатом мира. По крайней мере, на уровне результатов точно. Рад за ребят, с которыми знаком лично и которые отлично себя проявляют, — сказал Головин. — Тот же [Фоларин] Балоган, забивший два мяча в первом матче за сборную США. Мы с ним хорошо общаемся в “Монако”. Знаю, что забил [Брель] Эмболо за сборную Швейцарии, раньше он тоже выступал в “Монако”».

Чемпионат мира завершится 19 июля.