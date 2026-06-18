Головин рассказал о впечатлениях от старта чемпионата мира

«Конечно, слежу за чемпионатом мира. По крайней мере, на уровне результатов точно. Рад за ребят, с которыми знаком лично и которые отлично себя проявляют, — сказал Головин. — Тот же [Фоларин] Балоган, забивший два мяча в первом матче за сборную США. Мы с ним хорошо общаемся в “Монако”. Знаю, что забил [Брель] Эмболо за сборную Швейцарии, раньше он тоже выступал в “Монако”».