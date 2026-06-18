Роналду догнал Мальдини по матчам на ЧМ, до рекорда Месси — четыре игры

41-летний форвард сравнялся по количеству матчей на мундиалях с экс-защитником сборной Италии Паоло Мальдини. Больше матчей на чемпионатах мира провели только немцы Мирослав Клозе (24), Лотар Маттеус (25) и аргентинец Лионель Месси (27).