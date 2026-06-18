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Роналду догнал Мальдини по матчам на ЧМ, до рекорда Месси — четыре игры

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провёл 23-й матч на мировом чемпионате.

Источник: Reuters

41-летний форвард сравнялся по количеству матчей на мундиалях с экс-защитником сборной Италии Паоло Мальдини. Больше матчей на чемпионатах мира провели только немцы Мирослав Клозе (24), Лотар Маттеус (25) и аргентинец Лионель Месси (27).

Накануне Португалия сыграла вничью с ДР Конго. Встреча первого тура группы K завершилась со счётом 1:1.

Свой следующий матч сборная Португалии проведёт с командой Узбекистана 23 июня. ДР Конго, в свою очередь, встретится с Колумбией 24 июня.

Ранее сообщалось, что Роналду не подошёл вместе с командой к болельщикам после матча с ДР Конго на ЧМ-2026.