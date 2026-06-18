Дочь уголовника и эскортница? Самые красивые жены футболистов ЧМ-2026

Эстер Экспосито, подруга Килиана Мбаппе
Эффектная блондинка родом из Испании — самая обсуждаемая подруга футболиста за последнее время. Во-первых, потому что 26-летняя Эстер популярна сама по себе благодаря актерской карьере и роли в сериале «Элита». Во-вторых, она смогла очаровать одного из самых завидных женихов.
Эстер рассказывала, что влюбилась в Килиана с первого взгляда и якобы только потом узнала, что он известный футболист. Многие фанаты в такое признание не поверили — засомневались, что один из самых дорогих и популярных игроков планеты был неизвестен девушке, которая совсем не в джунглях Панамы провела последние десять лет жизни. И действительно, в последнем интервью на телефестивале в Монте-Карло Экспосито подтвердила, что не знала о Мбаппе на момент их знакомства.
Пара регулярно отдыхает вдвоем на яхте, папарацци снимали их в кафе и барах в центре Парижа и Мадрида. Официально отношения они пока не подтверждают, а Эстер явно любит потроллить аудиторию — то заявляет, что не очень любит футбол, то не может выбрать, за кого будет болеть на чемпионате мира. Сомневается между Испанией и Францией.
Джорджина Родригес, невеста Криштиану Роналду
Кто-то сочтет включение Джорджины в рейтинг попсой, но мы просто хотим быть объективными. Фигуристая дочь аргентинца и испанки настолько популярна, что у нее есть собственный сериал на платформе Netflix.
Да, она во многом состоялась благодаря связи с Криштиану, но при этом у нее самый выдающийся социальный взлет по сравнению с изначальными возможностями. Отец несколько раз отбывал срок в тюрьме, мать рано умерла. Ее судьба могла бы сложиться печально, если бы не характер и жизнелюбие. В детстве выручали занятия балетом, потом помогало обилие работы, которую Родригес никогда не боялась. На одном из своих рабочих мест, а именно в бутике бренда Gucci, в 2016 году она познакомилась с Роналду.
Они вместе уже почти десять лет, но только год назад объявили о помолвке — в доказательство Джорджина предъявила подписчикам кольцо с гигантским бриллиантом. При этом с самого начала отношений она воспитывала детей Криша от суррогатных матерей, а потом родила ему еще троих общих — сначала дочку, затем близнецов мальчика и девочку. К сожалению, мальчик умер при родах, это стало тяжелым испытанием для пары.
Джорджина как невеста Роналду ведет роскошный образ жизни, но при этом активно занимается благотворительностью. Дата свадьбы, к слову, до сих пор неизвестна — возможно, потому что Криш не может размениваться на такие мелочи, пока не выполнил свой главный проект — мечту о трофее в составе сборной Португалии.
Впрочем, первый матч против Демократической республики Конго пока эту мечту не приблизил, а Криштиану в нем выглядел как потерявшийся турист посреди Таймс-сквер. Может, Джорджина найдет те самые слова поддержки?
Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси
История любви этой пары настолько кинематографична, что ни один драматург не мог бы придумать более трогательный сюжет. Лео пять лет, Антонелле — четыре. Они счастливые босоногие аргентинские дети из города Росарио, связанные через двоюродного брата Антонеллы и по совместительству лучшего друга Месси — регулярно общаются и играют в одной компании.
В тринадцать юный аргентинский талант отправляется в Барселону за футбольной мечтой. Девочка остается в Росарио и живет так же, как жила до этого — ходит в школу, потом в колледж, выбирает профессию — мечтает стать врачом. Она даже заводит серьезный роман и собирается замуж. Естественно, не за Месси. Но незадолго до торжества ее жених погибает в автокатастрофе.
Лионель приезжает в Аргентину поддержать убитую горем подругу детства в такой сложный момент. Постепенно они сближаются и начинают понимать, что друг без друга не могут. Теперь мы знаем их как одну из самых известных в футболе семейных пар.
Аудитория Антонеллы в социальных сетях приближается к 40 миллионам. Она может позволить себе все что угодно, но ее публичный образ не ограничивается брендоманией, косметологией и фотографиями в купальнике на пляже. Она с гордостью носит футболки с изображением мужа, ест не только черную икру и блюда мишленовских ресторанов, но и бургеры с картошкой фри, а заодно держит в тонусе свою домашнюю мини-футбольную команду — у них с Лео трое сыновей. Пикантная деталь — среди многочисленных татуировок Месси особенно выделяются очертания губ Антонеллы, набитые на его бедре.
Инес Томас, жена Бернарду Силвы
Жене португальского полузащитника 27 лет, она родилась в Лиссабоне и в 2017 году даже участвовала в международном конкурсе красоты, представляя родную Португалию.
Инес работает фотомоделью, ведет социальные сети — в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) у нее почти 220 тысяч подписчиков.
Их любовь с Бернарду началась в коронавирусном 2020-м — футболист и красотка оказались на самоизоляции в одном большом доме в компании близких друзей. Сразу смогли узнать друг друга поближе, вместе готовили, поддерживали спортивную форму и смотрели кино. Влюбились! После окончания карантина Бернарду сделал Инес предложение.
Пара воспитывает маленькую дочку и ждет рождения второго ребенка — это будет мальчик.
Кэрол Кабрина, жена Маркиньоса
Об их истории любви мало что известно. В описании профиля у Кэрол даже нет привычной для жен суперзвезд отметки с колечком — мол, жена такого-то футболиста и мама троих ангелочков. Она позиционирует себя как самодостаточная бизнес-вумен — продвигает собственный бренд детской одежды в стиле минимализм. У нее почти 700 тысяч подписчиков.
Загорелая миловидная блондинка еще и мать четверых детей. К слову, она одна из немногих жен футболистов, кто во время чемпионата мира находится дома — готовит обеды детям и устраивает им пижамные вечеринки. Возможно, если сборная Бразилии дойдет до финала, Кэрол привезет всю семью в Америку, чтобы поддержать мужа и отца. Вообще принадлежность к Бразилии — важная часть самоидентификации Кэрол. Она часто и с удовольствием носит фирменную футболку, чем тоже делится в блоге.
Изабель Йохансен, девушка Эрлинга Холланда
Главный викинг мирового футбола нашел свою любовь в той же академии, где сам начинал свой путь — в родном Брюно. Там же тренировались и девочки. Да, Изабель — футболистка. Но в прошлом. Сейчас она строит модельную карьеру, развивает социальные сети (уже более 200 тысяч подписчиков) и еще воспитывает ребенка от Эрлинга — хотя они пока не женаты официально, в декабре 2024 года Изабель родила сына.
Их романтическая история началась с первого шага, сделанного Йохансен — она сама написала Холланду личное сообщение, из которого постепенно сложился роман.
Пара неохотно раскрывает личную жизнь. Известно, например, что Изабель приехала в Америку, чтобы лично поддержать любимого во время ответственных игр, и под ее чутким присмотром он оформил дубль в первом же матче. А в свободное время они с Эрлингом гуляют по Нью-Йорку.
Эшлин Кастро, подруга Джуда Беллингема
Эшлин Кастро — американская модель и блогер, покорившая полузащитника сборной Англии и мадридского «Реала». Она старше его на шесть лет и известна в первую очередь благодаря красоте.
Официального подтверждения роману Беллингема и Кастро нет. Но Эшлин не раз была замечена в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу» рядом с родителями Джуда. К слову, мама периодически бросала на потенциальную невестку неодобрительные взгляды. Возможно, она недовольна разницей в возрасте или же прочитала хейтерские комментарии о возможной связи Кастро с эскорт-сферой. Но Джуд как взрослый мальчик сам может решать, с кем ему встречаться, так что Эшлин продолжила посещать матчи «Реала».
Что касается обвинений в работе эскортницей, Кастро публично их опровергла. По словам девушки, за почти 10 лет у нее было всего три романа. На жизнь она зарабатывала благодаря социальным сетям, съемках в рекламе и клипах популярных исполнителей, а совсем юной подрабатывала в медицинском центре своего отца.
Наталия Родригес, жена Рафиньи
Еще один пример любви, выросшей из детской дружбы. Наталья Беллоли (в девичестве Родригес) была дочерью тренера юношеской футбольной команды, в которой играл Рафинья. Они росли в похожих условиях — бедность и преступность фавел и сомнительные перспективы на благополучие. В какой-то момент их пути разошлись — Рафинья отправился в Европу строить карьеру, Наталия осталась в Сан-Паулу и пробовала себя в роли модели.
В 2020 году их неожиданно свела пандемия коронавируса. Игрок приехал в Бразилию во время паузы в чемпионате Испании и встретил Наталию. На этот раз он не упустил своего шанса и она не стала мариновать кавалера на скамейке запасных — случилось романтическое предложение руки и сердца, которое Беллоли приняла.
Теперь красотка наслаждается жизнью — у нее любящий муж, маленький сын, красивый дом, путешествия частными джетами, — все возможности, о которых когда-то можно было только мечтать. У Наталии более 700 тысяч подписчиков в социальных сетях, и она любит иногда похвастаться своей коллекцией дорогих сумочек — обычно они на снимках не повторяются.