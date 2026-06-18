Дочь уголовника и эскортница? Самые красивые жены футболистов ЧМ-2026

Да, она во многом состоялась благодаря связи с Криштиану, но при этом у нее самый выдающийся социальный взлет по сравнению с изначальными возможностями. Отец несколько раз отбывал срок в тюрьме, мать рано умерла. Ее судьба могла бы сложиться печально, если бы не характер и жизнелюбие. В детстве выручали занятия балетом, потом помогало обилие работы, которую Родригес никогда не боялась. На одном из своих рабочих мест, а именно в бутике бренда Gucci, в 2016 году она познакомилась с Роналду.