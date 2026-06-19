«Роналду — “якорь” Португалии. “Золотой мяч” нужно вручить Кейну». Колонка Аленичева

Начну с португальцев, чей матч с ДР Конго состоялся в среду. Наверное, я, как и многие — в первую очередь болельщики красно-зеленых, — ожидал абсолютно другой игры. Учитывая состав, это была совсем не та команда, которую многие хотят видеть на этом чемпионате мира.
Если говорить о начале встречи, то Португалия забила красивый гол, все по делу. Но что стало происходить после 6-й минуты — это в первую очередь вопрос к главному тренеру, да и к игрокам тоже. Есть такое упражнение на тренировках — квадрат. Так вот, вместо того чтобы забить второй и спокойно довести дело до победы, они начали их демонстрировать и, как говорится, катать вату. Классический академичный футбол: поперек, назад, чуть-чуть вперед. Просто держание мяча — и это при феноменальной линии полузащиты, сумасшедшей четверке. Почему так случилось, мне непонятно.
Потом пошли замены. Мне очень понравилось, как вышел Консейсау — добавил скорости на правом фланге. Но тем не менее особых голевых шансов не возникло. Это первый момент, который могу отметить.
И, конечно, уже нельзя не говорить о Роналду. Думаю, его появление в старте и игра начинают раздражать не только меня, но и самих португальских болельщиков — при всей их любви к Криштиану. Здесь главному тренеру пора принимать какое-то кардинальное решение. Мое мнение такое: даже его партнеры, одни из сильнейших футболистов в мире, уже не рады, что с ними с первых минут появляется Роналду. И не просто появляется — остается до последней секунды. Он капитан, выдающийся мастер — надо отдать должное прошлым заслугам. Но всему есть предел.
Против африканцев заменили Витинью, Нуну Мендеша, этого суперзащитника, — а Криштиану остался. При этом у португальцев на острие атаки можно поставить Рамуша, Жоау Феликса, который, на мой взгляд, тоже в порядке. С ними как минимум не станет хуже. А так игра пока, конечно, удручающая — нужны серьезные изменения. Если Португалия продолжит выглядеть так, то о каком финале может идти речь… С «якорем» Роналду. Хотя оставить его на скамейке — это риск взрыва в раздевалке. Поэтому и говорю, что тренеру Роберто Мартинесу предстоит сделать крайне непростой выбор. Но для улучшения качества футбола перемены просто необходимы.
А как на таком фоне смотрелся в своем дебютном матче на этом ЧМ Месси! В первой колонке я писал, что Лео будет сам создавать моменты, что он и доказал: забил три гола — и соорудил их для себя, а не кто-то из партнеров помог. А про Роналду я отмечал, что у него остались лишь штрафные и пенальти, но в среду таких возможностей у него не было. Когда же появились две с игры благодаря товарищам по команде, то просто загубил их, не подстроившись под мяч. И проявил фирменный эгоизм — если бы в одном из этих эпизодов капитан португальцев пропустил передачу себе за спину, то Бруну Фернандеш мог бы бить из убойной позиции. Впрочем, Португалия все равно поборется с колумбийцами за первое место в группе, где последнее, увы, займет Узбекистан.
Возвращаясь к Месси, хочу отметить, что он индивидуально сильнее Роналду — тем более последний утерял скорость, один из своих главных козырей. Лео тоже способен забить со стандарта, при этом может спокойно обыграть двух-трех соперников как внутри штрафной, так и за ее пределами и сразу пробить — что он и показал против Алжира. И это еще из-за офсайда четвертый гол не засчитали. Уверен: тот хет-трик — не последние мячи Лионеля на чемпионате. Подобные вещи он станет демонстрировать в каждой игре. Очень хотелось бы, чтобы Аргентина и Месси дошли до финала — хотя бы ради того, чтобы подольше смотреть на действия такого класснейшнего футболиста.
Перед началом турнира также называл среди главных фаворитов Францию и Испанию. Последняя преподнесла сюрприз — для своих болельщиков со знаком минус. На мой взгляд, таких в первом туре случилось пять. Ничьи Испании с Кабо-Верде (тут нельзя не сказать о поймавшем кураж вратаре островитян Возинье — человек провел матч всей жизни), Португалии с ДР Конго, Бразилии с Марокко — это три. Плюс добавил бы сюда поражение Турции, которая полностью доминировала над Австралией: и по владению мячом (75 на 25, если не ошибаюсь), и по ударам — 30, а у соперника только три. Тем не менее получилось 0:2. Это четвертый случай. А пятым назову встречу Нидерланды — Япония: фаворитом считались европейцы, но азиаты умудрились сравнять счет на 89-й минуте.
Что касается Франции, еще раз убедился в ее силе. Да, меня поразила игра Сенегала в первом тайме: самоотверженная, смелая, я бы даже сказал, наглая. «Трехцветные» до перерыва, как мне показалось, немного растерялись: соперники их грамотно прессинговали на чужой половине поля. Просто красавцы. Но второй тайм показал, что связка Олисе и Мбаппе доставит на этом турнире очень много неприятностей оппонентам, а Килиан будет претендовать и на титул лучшего бомбардира, и на звание лучшего игрока ЧМ. И это еще Дембеле на старте продемонстрировал невыразительный футбол, но думаю, тоже придет в себя и вызовет головную боль у соперников.
По немцам на основании разгрома Кюрасао пока сложно сказать что-то определенное — слишком низким оказался уровень дебютантов ЧМ. А вот Англию смело добавлял бы в число главных претендентов на титул. Против Хорватии «Три льва» очень понравились во втором тайме, когда заиграли гораздо агрессивнее, тогда как, по признанию главного тренера Томаса Тухеля, до перерыва оборонялись всемером. Вообще, при этом специалисте англичане демонстрируют намного более живое зрелище, чем при Гарете Саутгейте, куда лучше используют свой высочайший атакующий потенциал.
А если бы чемпионат мира, условно говоря, заканчивался сегодня, присудил бы «Золотой мяч» Кейну. Да, Месси забил три, Мбаппе, Холлан, еще ряд людей — по два, как и Харри. Но при этом у него с начала сезона-2025/26 69 голов за 63 матча за «Баварию» и сборную. Фантастический показатель! Я даже немного удивился, когда лучшим игроком Бундеслиги признали Олисе, а не Кейна. Поэтому болею за его «Золотой мяч». И хочется, чтобы такая Англия прошла как можно дальше.