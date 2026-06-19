«Роналду — “якорь” Португалии. “Золотой мяч” нужно вручить Кейну». Колонка Аленичева

А как на таком фоне смотрелся в своем дебютном матче на этом ЧМ Месси! В первой колонке я писал, что Лео будет сам создавать моменты, что он и доказал: забил три гола — и соорудил их для себя, а не кто-то из партнеров помог. А про Роналду я отмечал, что у него остались лишь штрафные и пенальти, но в среду таких возможностей у него не было. Когда же появились две с игры благодаря товарищам по команде, то просто загубил их, не подстроившись под мяч. И проявил фирменный эгоизм — если бы в одном из этих эпизодов капитан португальцев пропустил передачу себе за спину, то Бруну Фернандеш мог бы бить из убойной позиции. Впрочем, Португалия все равно поборется с колумбийцами за первое место в группе, где последнее, увы, займет Узбекистан.