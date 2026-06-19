Первые в плей-офф. Сборная Мексики вышла из группы на ЧМ

МЕХИКО, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Мексики обыграли команду Республики Корея со счетом 1:0 во втором матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года и стали первой командой, вышедшей в плей-офф.
Сборная Мексики является одной из стран — хозяек чемпионата мира. В первом туре мексиканцы обыграли команду ЮАР (2:0), корейцы оказались сильнее чехов (2:1). Победа гарантировала одной из команды выход в следующую стадию турнира, поскольку ранее в группе А команды ЮАР и Чехии сыграли вничью со счетом 1:1.
Из-за удаления в первой игре встречу пропускал защитник московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес. Другой представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) — полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес — остался в запасе. В первой встрече он вышел на поле во втором тайме.
Матч сборных Мексики и Республики Корея прошел в Сапопане. Учитывая важность встречи, команды выбрали максимально осторожный стиль игры. Получилось настолько прагматично, что суммарный показатель ожидаемых голов (xG) на две команды еле-еле перешел за единицу — на двоих он достиг 1,17.
Мексиканцы забили победный гол на 50-й минуте, им во многом помогла удача. Произошла подача с левого фланга, борьбу выиграл один из мексиканских футболистов, после чего вратарь корейцев Ким Сын Гю должен был спокойно забирать мяч в руки. Однако он его выронил, расторопнее всех оказался Луис Ромо. Именно он отправил мяч уже в пустые ворота.
Следующего момента зрителям пришлось ждать до 87-й минуты. После подачи с левого фланга Ге Сун Чхо пробил в упор головой по воротам мексиканцев, однако вратарь хозяев Рауль Ранхель отразил удар. Сразу же был второй удар, но голкипер также справился с ним.
«Результат нужно запомнить»
Сборная Мексики одержала вторую победу в группе А и первой среди всех участниц гарантировала выход в 1/16 финала ЧМ. В активе мексиканцев 6 очков, далее идут команды Республики Корея (3), ЮАР и Чехии (обе — по 1). Заключительные встречи в этом квартете пройдут в ночь на 25 июня. В них встретятся сборные Мексики и Чехии, а также команды Республики Корея и ЮАР.
Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре был скромен в оценках игры. «Это был матч, который нужно забыть. Но сам результат, конечно, нужно запомнить, — сказал он. — Эта была очень напряженная встреча. Самое главное, что мы набрали три очка и обеспечили лидерство в группе».
В чемпионате мира впервые принимают участие 48 команд, в плей-офф выходят две лучшие из каждой группы, также туда попадают восемь лучших команд, занявших третьи места.
Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.
Хавьер Агирре
Хон Мен Бо
Луис Ромо
50′
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
4
Эдсон Альварес
5
Хоан Васкес
26
Бриан Гутьеррес
71′
17
Орбелин Пинеда
7
Луис Ромо
71′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
80′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
15
Исраэл Рейес
16
Хулиан Киньонес
84′
21
Сесар Уэрта
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
4
Ким Мин Джэ
6
Хван Ин Бом
19
Ли Кан Ин
4′
15
Ким Мун Хван
71′
25
Ем Джи Сун
22
Соль Ен У
71′
20
Хьюн Джун Ян
7
Сон Хын Мин
57′
11
Хван Хи Чхан
8
Пэк Сын Хо
58′
77′
9
Гуе Сон Чо
10
Ли Джэ Сон
57′
18
Хьон Гу О
Главный судья
Густаво Техера
(Уругвай)
Боковой судья
Николас Таран
(Уругвай)
Боковой судья
Карлос Баррейро
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти