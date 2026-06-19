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Первые в плей-офф. Сборная Мексики вышла из группы на ЧМ

В матче второго тура мексиканцы обыграли команду Республики Корея.

Источник: Reuters

МЕХИКО, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Мексики обыграли команду Республики Корея со счетом 1:0 во втором матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года и стали первой командой, вышедшей в плей-офф.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа A, 19.06.2026, 4:00
Мексика
1
Южная Корея
0

Сборная Мексики является одной из стран — хозяек чемпионата мира. В первом туре мексиканцы обыграли команду ЮАР (2:0), корейцы оказались сильнее чехов (2:1). Победа гарантировала одной из команды выход в следующую стадию турнира, поскольку ранее в группе А команды ЮАР и Чехии сыграли вничью со счетом 1:1.

Из-за удаления в первой игре встречу пропускал защитник московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес. Другой представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) — полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес — остался в запасе. В первой встрече он вышел на поле во втором тайме.

Матч сборных Мексики и Республики Корея прошел в Сапопане. Учитывая важность встречи, команды выбрали максимально осторожный стиль игры. Получилось настолько прагматично, что суммарный показатель ожидаемых голов (xG) на две команды еле-еле перешел за единицу — на двоих он достиг 1,17.

Мексиканцы забили победный гол на 50-й минуте, им во многом помогла удача. Произошла подача с левого фланга, борьбу выиграл один из мексиканских футболистов, после чего вратарь корейцев Ким Сын Гю должен был спокойно забирать мяч в руки. Однако он его выронил, расторопнее всех оказался Луис Ромо. Именно он отправил мяч уже в пустые ворота.

Источник: Reuters

Следующего момента зрителям пришлось ждать до 87-й минуты. После подачи с левого фланга Ге Сун Чхо пробил в упор головой по воротам мексиканцев, однако вратарь хозяев Рауль Ранхель отразил удар. Сразу же был второй удар, но голкипер также справился с ним.

«Результат нужно запомнить»

Сборная Мексики одержала вторую победу в группе А и первой среди всех участниц гарантировала выход в 1/16 финала ЧМ. В активе мексиканцев 6 очков, далее идут команды Республики Корея (3), ЮАР и Чехии (обе — по 1). Заключительные встречи в этом квартете пройдут в ночь на 25 июня. В них встретятся сборные Мексики и Чехии, а также команды Республики Корея и ЮАР.

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре был скромен в оценках игры. «Это был матч, который нужно забыть. Но сам результат, конечно, нужно запомнить, — сказал он. — Эта была очень напряженная встреча. Самое главное, что мы набрали три очка и обеспечили лидерство в группе».

Источник: Reuters

В чемпионате мира впервые принимают участие 48 команд, в плей-офф выходят две лучшие из каждой группы, также туда попадают восемь лучших команд, занявших третьи места.

Чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

Мексика
1:0
Первый тайм: 0:0
Южная Корея
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
19.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio Akron
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Хон Мен Бо
Голы
Мексика
Луис Ромо
50′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
4
Эдсон Альварес
5
Хоан Васкес
26
Бриан Гутьеррес
71′
17
Орбелин Пинеда
7
Луис Ромо
71′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
80′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
15
Исраэл Рейес
16
Хулиан Киньонес
84′
21
Сесар Уэрта
Южная Корея
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
4
Ким Мин Джэ
6
Хван Ин Бом
19
Ли Кан Ин
4′
15
Ким Мун Хван
71′
25
Ем Джи Сун
22
Соль Ен У
71′
20
Хьюн Джун Ян
7
Сон Хын Мин
57′
11
Хван Хи Чхан
8
Пэк Сын Хо
58′
77′
9
Гуе Сон Чо
10
Ли Джэ Сон
57′
18
Хьон Гу О
Статистика
Мексика
Южная Корея
Желтые карточки
0
2
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
8
9
Удары в створ
4
2
Угловые
0
2
Фолы
9
7
Офсайды
3
6
Судейская бригада
Главный судья
Густаво Техера
(Уругвай)
Боковой судья
Николас Таран
(Уругвай)
Боковой судья
Карлос Баррейро
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти