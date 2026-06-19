Первые в плей-офф. Сборная Мексики вышла из группы на ЧМ

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре был скромен в оценках игры. «Это был матч, который нужно забыть. Но сам результат, конечно, нужно запомнить, — сказал он. — Эта была очень напряженная встреча. Самое главное, что мы набрали три очка и обеспечили лидерство в группе».