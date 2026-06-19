ФИФА назвала лучших игроков первого тура группового этапа ЧМ-2026

ФИФА по итогам первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года назвала лучших игроков в атаке, креативной игре и обороне согласно FIFA Power Rankings.
Рейтинг оценивает вклад игроков в атакующую, креативную и оборонительную составляющие, отслеживая тех, кто оказывает наибольшее влияние на ход матчей. Данные отражают не только забитые голы и результативные передачи, но и действия, которые помогают создавать моменты, развивать атаки и предотвращать возможности в атаке.
В рейтинге атакующих игроков лидирует аргентинец Лионель Месси, который сделал хет-трик в матче против Алжира (3:0). Форвард «Интер Майами» нанес 60% всех ударов Аргентины по воротам, все они были точными. Аргентинцы забили трижды при показателе ожидаемых голов (xG) 1,58. Также Месси 23 раза получал мяч между линиями полузащиты и защиты Алжира и совершил 12 прорывов обороны, неоднократно помогая Аргентине превращать владение мячом в опасные моменты.
В рейтинге креативности отмечаются игроки, ответственные за развитие атак и создание возможностей. Лидирует в нем Рамин Резаэян из сборной Ирана.
Играя на позиции правого защитника, Резаэян был движущей силой атакующей игры Ирана против Новой Зеландии (2:2), выполнив 16 точных передач и 13 раз прорвав оборону и полузащиту соперника. Также он забил первый ответный гол Ирана и непосредственно участвовал во втором.
В рейтинге защиты на первом месте канадец Дерек Корнелиус. В матче с Боснией и Герцеговиной (1:1) центральный защитник совершил 17 перехватов мяча, что является самым высоким показателем среди всех игроков в первом туре, а также сделал 13 выносов мяча, четыре блокировки и четыре отбора и выиграл восемь верховых единоборств.