ФИФА назвала лучших игроков первого тура группового этапа ЧМ-2026

В рейтинге атакующих игроков лидирует аргентинец Лионель Месси, который сделал хет-трик в матче против Алжира (3:0). Форвард «Интер Майами» нанес 60% всех ударов Аргентины по воротам, все они были точными. Аргентинцы забили трижды при показателе ожидаемых голов (xG) 1,58. Также Месси 23 раза получал мяч между линиями полузащиты и защиты Алжира и совершил 12 прорывов обороны, неоднократно помогая Аргентине превращать владение мячом в опасные моменты.