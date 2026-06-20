Сборная США обыграла австралийцев и вышла в плей-офф чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Сборная США по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Сиэтле.
На 11-й минуте мяч в свои ворота отправил австралийский защитник Камерон Берджесс. В составе американской сборной отличился Алекс Фримен (43-я минута). Встречу пропустил игрок американской сборной Кристиан Пулишич.
Сборная США набрала 6 очков и занимает 1-е место в таблице группы D. Далее располагаются команды Австралии (3 очка), Турции (0) и Парагвая (0). Турки и парагвайцы проведут свой матч 20 июня.
Команда США гарантировала выход в плей-офф и стала вторым участником 1/16 финала. Ранее ТАСС сообщал, что в плей-офф вышла сборная Мексики.
В заключительном туре американцы встретятся с турками, сборная Австралии сыграет с командой Парагвая. Встречи пройдут в ночь на 26 июня по московскому времени.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.
Маурисио Почеттино
Тони Попович
Кэмерон Берджесс
11′
Алекс Фримен
43′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
13
Тим Рим
3
Крис Ричардс
90+3′
4
Тайлер Адамс
17
Малик Тилльман
2
Сержиньо Дест
80′
6
Остон Трасти
5
Энтони Робинсон
56′
80′
23
Джо Скалли
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
20
Фоларин Балогун
89′
90′
19
Хаджи Райт
9
Рикардо Пепи
74′
14
Себастиан Берхалтер
18
Патрик Бич
4
Джейкоб Итальяно
89′
5
Джордан Бос
16′
19
Гарри Суттар
89′
3
Алессандро Чиркати
32′
13
Эйден О`Нилл
7
Мэттью Леки
61′
20
Кристиан Вольпато
23
Нишан Велупиллай
46′
6
Джейсон Герия
9
Мохамед Туре
46′
8
Коннор Меткалф
21
Кэмерон Берджесс
46′
17
Нестори Иранкунда
24
Пол Окон-Энгстлер
78′
22
Джэксон Ирвайн
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Боковой судья
Роберт Кемптер
(Германия)
Боковой судья
Кристиан Диц
(Германия)
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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