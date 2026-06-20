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Сборная Марокко установила новый рекорд ЧМ для африканских стран

Матч закончился со счетом 1:0. Марокканцы установили новый рекорд по самой длинной беспроигрышной серии в групповых матчах на чемпионатах мира среди африканских стран — 6.

Источник: Getty Images

Сборная Марокко обыграла команду Шотландии во втором матче группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Матч прошел на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США) и закончился со счетом 1:0. В составе победителей голы на счету Исмаэля Сайбари, мяч был забит уже на второй минуте матча.

Для команд это была вторая очная встреча после победы Марокко со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира 1998 года.

Команда Марокко уверенно стартовала на ЧМ-2026, сыграв вничью 1:1 с Бразилией. Марокканцы установили новый рекорд по самой длинной беспроигрышной серии в групповых матчах на чемпионатах мира среди африканских стран — 6 (теперь на их счету с 2018 года три победы и три ничьи).

Камерун не проигрывал в пяти матчах в период с 1982 по 1990 год, а Сенегал не проигрывал в групповых играх пять раз в период с 2002 по 2018 год.

Сборная Шотландии впервые с 1998 года попала на чемпионат мира. До этого сборной не удавалось выйти из группового этапа.

В третьем туре Шотландия в ночь на 25 июня встретится с Бразилией, а Марокко в этот же время сыграет с Гаити.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Шотландия
0:1
Первый тайм: 0:1
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
20.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 64146 зрителей
Главные тренеры
Стив Кларк
Мохамед Уаби
Голы
Марокко
Исмаэль Сайбари
(Браим Диас)
2′
Составы команд
Шотландия
1
Ангус Ганн
3
Эндрю Робертсон
65′
4
Скотт Мактоминай
5
Грант Хэнли
13
Джек Хендри
19
Льюис Фергюсон
22
Натан Паттерсон
88′
24
Энтони Ралстон
7
Джон Макгинн
88′
14
Росс Стюарт
6
Киран Тирни
60′
17
Бен Доук
10
Че Адамс
71′
23
Кенни Маклин
11
Райан Кристи
71′
9
Линдон Дайкс
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
14
Исса Диоп
22′
18
Чади Риад
6
Айюб Буадди
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
83′
7
Шемсдин Тальби
23
Биляль Эль-Ханнус
83′
9
Суфьян Рахими
8
Аззедин Унаи
90′
15
Самир Эль Мурабет
11
Исмаэль Сайбари
83′
21
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
Статистика
Шотландия
Марокко
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
6
12
Удары в створ
0
2
Угловые
2
5
Фолы
11
8
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти