Сборная Марокко установила новый рекорд ЧМ для африканских стран

Команда Марокко уверенно стартовала на ЧМ-2026, сыграв вничью 1:1 с Бразилией. Марокканцы установили новый рекорд по самой длинной беспроигрышной серии в групповых матчах на чемпионатах мира среди африканских стран — 6 (теперь на их счету с 2018 года три победы и три ничьи).