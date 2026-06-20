Сборная Марокко установила новый рекорд ЧМ для африканских стран

Сборная Марокко обыграла команду Шотландии во втором матче группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Матч прошел на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США) и закончился со счетом 1:0. В составе победителей голы на счету Исмаэля Сайбари, мяч был забит уже на второй минуте матча.
Для команд это была вторая очная встреча после победы Марокко со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира 1998 года.
Команда Марокко уверенно стартовала на ЧМ-2026, сыграв вничью 1:1 с Бразилией. Марокканцы установили новый рекорд по самой длинной беспроигрышной серии в групповых матчах на чемпионатах мира среди африканских стран — 6 (теперь на их счету с 2018 года три победы и три ничьи).
Камерун не проигрывал в пяти матчах в период с 1982 по 1990 год, а Сенегал не проигрывал в групповых играх пять раз в период с 2002 по 2018 год.
Сборная Шотландии впервые с 1998 года попала на чемпионат мира. До этого сборной не удавалось выйти из группового этапа.
В третьем туре Шотландия в ночь на 25 июня встретится с Бразилией, а Марокко в этот же время сыграет с Гаити.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Стив Кларк
Мохамед Уаби
Исмаэль Сайбари
(Браим Диас)
2′
1
Ангус Ганн
3
Эндрю Робертсон
65′
4
Скотт Мактоминай
5
Грант Хэнли
13
Джек Хендри
19
Льюис Фергюсон
22
Натан Паттерсон
88′
24
Энтони Ралстон
7
Джон Макгинн
88′
14
Росс Стюарт
6
Киран Тирни
60′
17
Бен Доук
10
Че Адамс
71′
23
Кенни Маклин
11
Райан Кристи
71′
9
Линдон Дайкс
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
14
Исса Диоп
22′
18
Чади Риад
6
Айюб Буадди
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
83′
7
Шемсдин Тальби
23
Биляль Эль-Ханнус
83′
9
Суфьян Рахими
8
Аззедин Унаи
90′
15
Самир Эль Мурабет
11
Исмаэль Сайбари
83′
21
Аюб Амаймуни-Эшгуяб
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Боковой судья
Тимур Гайнуллин
(Узбекистан)
Боковой судья
Андрей Цапенко
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти