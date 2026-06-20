Эхо скандала с Винисиусом. Парагваец Альмирон получил красную за прикрытый рот во время спора

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2026 между Турцией и Парагваем (0:1) вошел в историю. Впервые на турнире футболиста удалили за прикрытый рукой рот во время спора с соперником — красную карточку получил южноамериканец Мигель Альмирон.
Подставил команду
Скандальный эпизод произошел в концовке первого тайма. На поле возникла потасовка, в ходе которой Альмирон прикрыл рот рукой и что-то сказал турецкому защитнику Мерту Мюльдюру. Тот, видимо, услышал нечто совершенно недопустимое и начал ярко сигнализировать об этом арбитру Ивану Бартону.
Рефери отправился к монитору после подсказки ВАР, чтобы посмотреть повтор момента, и практически моментально вынес решение — красная карточка 32-летнему парагвайцу.
«Меня наказали за то, что я не говорил»
Это первое подобное удаление после введения правила — в апреле 2026-го Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) сообщил, что на ЧМ-2026 будут наказывать игроков прикрывающих рот во время конфликтов и споров.
Произошедшее — эхо расистского скандала между вингером «Реала» Винисиусом Жуниором и полузащитником «Бенфики» Джанлукой Престианни, который случился в феврале 2026-го в матче ⅛ финала Лиги чемпионов.
Тогда аргентинец во время спора прикрыл рот рукой и что-то сказал в адрес своего оппонента. Бразилец тут же стал сигнализировать арбитру Франсуа Летескье о расизме, однако тот оставил эпизод без внимания. Игрок «Реала» в ответ просто ушел с поля. Игру прервали на несколько минут, а потом возобновили в равных составах.
После финального свистка участники инцидента озвучивали совершенно разные позиции. По словам одноклубника Винисиуса Килиана Мбаппе, Престианни неоднократно назвал соперника обезьяной. Сам Джанлука, как и «Бенфика», всячески отрицали обвинения. По данным европейских СМИ, в показаниях УЕФА аргентинец заявил, что использовал другое нецензурное выражение.
Позднее УЕФА дисквалифицировал Престианни на 6 матчей (3 условно) за дискриминационное поведение.
«Меня наказали за то, чего я не говорил. Со мной обошлись и наказали бездоказательно», — жаловался в интервью Telefe футболист на это решение.
А руководитель ФИФА Джанни Инфантино предупреждал: санкция за прикрытый рукой рот будет однозначной.
«Мы должны предполагать — он сказал что-то, чего говорить не следовало. Иначе ему не пришлось бы прикрывать рот. Если вам нечего скрывать, вы не будете прятаться, когда что-то говорите. Вот и все», — отмечал функционер в интервью SkySports.
Автор: Максим Клементьев
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти