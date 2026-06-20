Эхо скандала с Винисиусом. Парагваец Альмирон получил красную за прикрытый рот во время спора

Тогда аргентинец во время спора прикрыл рот рукой и что-то сказал в адрес своего оппонента. Бразилец тут же стал сигнализировать арбитру Франсуа Летескье о расизме, однако тот оставил эпизод без внимания. Игрок «Реала» в ответ просто ушел с поля. Игру прервали на несколько минут, а потом возобновили в равных составах.