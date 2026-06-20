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Эхо скандала с Винисиусом. Парагваец Альмирон получил красную за прикрытый рот во время спора

Историческое удаление на ЧМ-2026.

Источник: Reuters

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2026 между Турцией и Парагваем (0:1) вошел в историю. Впервые на турнире футболиста удалили за прикрытый рукой рот во время спора с соперником — красную карточку получил южноамериканец Мигель Альмирон.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа D, 20.06.2026, 6:00
Турция
0
Парагвай
1

Подставил команду

Скандальный эпизод произошел в концовке первого тайма. На поле возникла потасовка, в ходе которой Альмирон прикрыл рот рукой и что-то сказал турецкому защитнику Мерту Мюльдюру. Тот, видимо, услышал нечто совершенно недопустимое и начал ярко сигнализировать об этом арбитру Ивану Бартону.

Рефери отправился к монитору после подсказки ВАР, чтобы посмотреть повтор момента, и практически моментально вынес решение — красная карточка 32-летнему парагвайцу.

Источник: Кадр из трансляции

«Меня наказали за то, что я не говорил»

Это первое подобное удаление после введения правила — в апреле 2026-го Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) сообщил, что на ЧМ-2026 будут наказывать игроков прикрывающих рот во время конфликтов и споров.

Произошедшее — эхо расистского скандала между вингером «Реала» Винисиусом Жуниором и полузащитником «Бенфики» Джанлукой Престианни, который случился в феврале 2026-го в матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

Тогда аргентинец во время спора прикрыл рот рукой и что-то сказал в адрес своего оппонента. Бразилец тут же стал сигнализировать арбитру Франсуа Летескье о расизме, однако тот оставил эпизод без внимания. Игрок «Реала» в ответ просто ушел с поля. Игру прервали на несколько минут, а потом возобновили в равных составах.

После финального свистка участники инцидента озвучивали совершенно разные позиции. По словам одноклубника Винисиуса Килиана Мбаппе, Престианни неоднократно назвал соперника обезьяной. Сам Джанлука, как и «Бенфика», всячески отрицали обвинения. По данным европейских СМИ, в показаниях УЕФА аргентинец заявил, что использовал другое нецензурное выражение.

Позднее УЕФА дисквалифицировал Престианни на 6 матчей (3 условно) за дискриминационное поведение.

«Меня наказали за то, чего я не говорил. Со мной обошлись и наказали бездоказательно», — жаловался в интервью Telefe футболист на это решение.

Источник: Getty Images

А руководитель ФИФА Джанни Инфантино предупреждал: санкция за прикрытый рукой рот будет однозначной.

«Мы должны предполагать — он сказал что-то, чего говорить не следовало. Иначе ему не пришлось бы прикрывать рот. Если вам нечего скрывать, вы не будете прятаться, когда что-то говорите. Вот и все», — отмечал функционер в интервью SkySports.

Автор: Максим Клементьев

Турция
0:1
Первый тайм: 0:1
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
20.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Голы
Парагвай
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
Составы команд
Турция
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
Парагвай
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Статистика
Турция
Парагвай
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
32
7
Удары в створ
5
2
Угловые
12
0
Фолы
14
15
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти