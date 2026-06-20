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«Пока чемпионат мира скучный. Есть матчи, которые никто не хочет смотреть». Колонка Кристиана Нобоа

Авторская колонка бывшего игрока сборной Эквадора о фаворитах турнира.

Источник: Спорт-Экспресс

Авторская колонка бывшего игрока сборной Эквадора, в которой Кристиан Нобоа делится впечатлениями от выступления команды на чемпионате мира-2026, оценивает шансы на выход из группы и рассуждает о фаворитах

— Очень жаль, что мы проиграли первый матч. Старт всегда важен. Дай Бог, чтобы в следующих играх исправили ситуацию. Впереди Кюрасао, а ситуация тяжелая. И на самом деле я не знаю, как это объяснить.

Я уже не футболист — наблюдаю за всем как болельщик. В матче с Кот-д’Ивуаром мне показалось, что соперник был лучше во всем. Он сильнее, быстрее и вообще грамотнее подготовился. Об Эквадоре такого сказать не могу.

Теперь для выхода из группы нужно точно побеждать Кюрасао. Но дальше — Германия. И это будет очень тяжело. Хотя случается всякое: может, Германия вообще проиграет! Кто знает… В любом случае выход в плей-офф для Эквадора уже станет хорошим результатом. А в идеале надо нацеливаться на большее: в 2006-м мы были в ⅛ финала, теперь надо улучшить этот результат. Надеюсь, что получится.

Источник: Getty Images

Но давайте не только про Эквадор. В первом туре впечатлила Франция. Их футбол, состав… Для меня они фавориты турнира. Еще выделил бы Португалию и Аргентину. Но не удивлюсь и сюрпризам: все видели, что произошло в матче Испания — Кабо-Верде. И как отыграл вратарь Возинья! Хотя Испания, конечно, не показала весь потенциал. Интересно, сделает ли это в следующих матчах.

Кстати, ближе к началу июля планирую прилететь в США. Хочу посетить Майами, Нью-Йорк и Нью-Джерси. Если там будут матчи, постараюсь попасть на них. В курсе цен на билеты. Очень дорого! Но, знаете, сейчас везде так. Иногда есть желание прилететь в Россию, но цены просто огромные… Смотришь на них и думаешь: «Как это вообще возможно?» С чемпионатом мира то же самое.

Все равно хочу оказаться на трибуне. Если получится — будет супер. Не получится — что ж, посмотрю футбол в фан-зоне.

Да, еще один минус этого чемпионата мира — новый формат. ФИФА увеличила число участников до 48, и пока турнир мне кажется скучным. Есть матчи, которые вообще никто не хочет смотреть. Раньше было интереснее, в группах попадались очень громкие афиши. Теперь же приходится ждать плей-офф — там точно должно быть интереснее.

Понимаю, что у кого-то может быть другое мнение на этот счет. С одной стороны, страны, которые никогда не участвовали в чемпионатах мира, получили такую возможность — и это праздник для них! Вопросов нет. С другой, чтобы увидеть интересные матчи, необходимо запастись терпением.

И — да: считаю, что сборная России на ЧМ-2026 поборолась бы за выход из группы. У вас хороший состав, который показывает качественный футбол. Невероятно жаль, что России не позволяют выступать на международных турнирах. Уверен, в США ваша команда выступила бы очень достойно.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа E, 21.06.2026, 3:00
Эквадор
-
Кюрасао
-
Кот-д`Ивуар
1:0
Первый тайм: 0:0
Эквадор
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
15.06.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field
Главные тренеры
Эмерсе Фаэ
Себастьян Беккасесе
Голы
Кот-д`Ивуар
Амад Диалло
(Уилфрид Синго)
90′
Составы команд
Кот-д`Ивуар
1
Яхья Фофана
3
Гислен Конан
26
Ян Диоманде
5
Уилфрид Синго
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
38′
17
Гела Дуэ
40′
89′
7
Одилон Коссуну
24
Базумана Туре
56′
9
Анж-Йоан Бонни
6
Секо Фофана
28′
77′
18
Ибраим Сангаре
19
Николя Пепе
77′
19
Крист Инао Оулаи
12
Элье Ваи
56′
15
Амад Диалло
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
62′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
62′
25
Джексон Поросо
73′
14
Алан Минда
56′
20
Нильсон Ангуло
13
Эннер Валенсия
77′
11
Кевин Родригес
Статистика
Кот-д`Ивуар
Эквадор
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
4
1
Угловые
3
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти