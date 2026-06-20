«Пока чемпионат мира скучный. Есть матчи, которые никто не хочет смотреть». Колонка Кристиана Нобоа

Авторская колонка бывшего игрока сборной Эквадора, в которой Кристиан Нобоа делится впечатлениями от выступления команды на чемпионате мира-2026, оценивает шансы на выход из группы и рассуждает о фаворитах
— Очень жаль, что мы проиграли первый матч. Старт всегда важен. Дай Бог, чтобы в следующих играх исправили ситуацию. Впереди Кюрасао, а ситуация тяжелая. И на самом деле я не знаю, как это объяснить.
Я уже не футболист — наблюдаю за всем как болельщик. В матче с Кот-д’Ивуаром мне показалось, что соперник был лучше во всем. Он сильнее, быстрее и вообще грамотнее подготовился. Об Эквадоре такого сказать не могу.
Теперь для выхода из группы нужно точно побеждать Кюрасао. Но дальше — Германия. И это будет очень тяжело. Хотя случается всякое: может, Германия вообще проиграет! Кто знает… В любом случае выход в плей-офф для Эквадора уже станет хорошим результатом. А в идеале надо нацеливаться на большее: в 2006-м мы были в ⅛ финала, теперь надо улучшить этот результат. Надеюсь, что получится.
Но давайте не только про Эквадор. В первом туре впечатлила Франция. Их футбол, состав… Для меня они фавориты турнира. Еще выделил бы Португалию и Аргентину. Но не удивлюсь и сюрпризам: все видели, что произошло в матче Испания — Кабо-Верде. И как отыграл вратарь Возинья! Хотя Испания, конечно, не показала весь потенциал. Интересно, сделает ли это в следующих матчах.
Кстати, ближе к началу июля планирую прилететь в США. Хочу посетить Майами, Нью-Йорк и Нью-Джерси. Если там будут матчи, постараюсь попасть на них. В курсе цен на билеты. Очень дорого! Но, знаете, сейчас везде так. Иногда есть желание прилететь в Россию, но цены просто огромные… Смотришь на них и думаешь: «Как это вообще возможно?» С чемпионатом мира то же самое.
Все равно хочу оказаться на трибуне. Если получится — будет супер. Не получится — что ж, посмотрю футбол в фан-зоне.
Да, еще один минус этого чемпионата мира — новый формат. ФИФА увеличила число участников до 48, и пока турнир мне кажется скучным. Есть матчи, которые вообще никто не хочет смотреть. Раньше было интереснее, в группах попадались очень громкие афиши. Теперь же приходится ждать плей-офф — там точно должно быть интереснее.
Понимаю, что у кого-то может быть другое мнение на этот счет. С одной стороны, страны, которые никогда не участвовали в чемпионатах мира, получили такую возможность — и это праздник для них! Вопросов нет. С другой, чтобы увидеть интересные матчи, необходимо запастись терпением.
И — да: считаю, что сборная России на ЧМ-2026 поборолась бы за выход из группы. У вас хороший состав, который показывает качественный футбол. Невероятно жаль, что России не позволяют выступать на международных турнирах. Уверен, в США ваша команда выступила бы очень достойно.
Эмерсе Фаэ
Себастьян Беккасесе
Амад Диалло
(Уилфрид Синго)
90′
1
Яхья Фофана
3
Гислен Конан
26
Ян Диоманде
5
Уилфрид Синго
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
38′
17
Гела Дуэ
40′
89′
7
Одилон Коссуну
24
Базумана Туре
56′
9
Анж-Йоан Бонни
6
Секо Фофана
28′
77′
18
Ибраим Сангаре
19
Николя Пепе
77′
19
Крист Инао Оулаи
12
Элье Ваи
56′
15
Амад Диалло
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
62′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
62′
25
Джексон Поросо
73′
14
Алан Минда
56′
20
Нильсон Ангуло
13
Эннер Валенсия
77′
11
Кевин Родригес
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти