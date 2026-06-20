«Пока чемпионат мира скучный. Есть матчи, которые никто не хочет смотреть». Колонка Кристиана Нобоа

Теперь для выхода из группы нужно точно побеждать Кюрасао. Но дальше — Германия. И это будет очень тяжело. Хотя случается всякое: может, Германия вообще проиграет! Кто знает… В любом случае выход в плей-офф для Эквадора уже станет хорошим результатом. А в идеале надо нацеливаться на большее: в 2006-м мы были в ⅛ финала, теперь надо улучшить этот результат. Надеюсь, что получится.