Сборная Германии впервые за 12 лет вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная Германии набрала 6 очков, единолично возглавила группу E и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Немцы преодолели групповой этап впервые с 2014 года, по итогам того турнира сборная Германии в четвертый раз выиграла чемпионат мира. На турнирах 2018 и 2022 годов немецкие футболисты не смогли преодолеть групповой этап. Команда Германии стала третьей, обеспечившей участие в плей-офф, ранее это удалось сборным США и Мексики, соперник немцев по 1/16 финала станет известен позднее.