Сборная Германии впервые за 12 лет вышла в плей-офф ЧМ по футболу

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Германии со счетом 2:1 обыграла команду Кот-д’Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Торонто.
В составе немецкой сборной голы забил Дениз Ундав (68-я и 90+4-я минуты). У ивуарийцев отличился Франк Кессье (30). В первом тайме арбитры отменили два гола немцев, которые были забиты с нарушениями правил.
Сборная Германии набрала 6 очков, единолично возглавила группу E и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Немцы преодолели групповой этап впервые с 2014 года, по итогам того турнира сборная Германии в четвертый раз выиграла чемпионат мира. На турнирах 2018 и 2022 годов немецкие футболисты не смогли преодолеть групповой этап. Команда Германии стала третьей, обеспечившей участие в плей-офф, ранее это удалось сборным США и Мексики, соперник немцев по 1/16 финала станет известен позднее.
Сборная Кот-д’Ивуара занимает второе место с 3 очками. Также в группе E выступают сборные Эквадора и Кюрасао (обе команды не набрали очков после первого тура), матч между этими соперниками пройдет в ночь на 21 июня по московскому времени. В заключительном туре группового этапа немцы 25 июня сыграют со сборной Эквадора, команда Кот-д’Ивуара тогда же встретится со сборной Кюрасао.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.
Юлиан Нагельсманн
Эмерсе Фаэ
Дениз Ундав
(Надим Амири)
68′
Дениз Ундав
(Феликс Нмеча)
90+4′
Франк Кессье
30′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
17
Флориан Вирц
4
Джонатан Та
23
Феликс Нмеча
19
Лерой Сане
60′
20
Надим Амири
10
Джамал Мусиала
60′
9
Джейми Левелинг
7
Кай Хаверц
85′
8
Леон Горецка
15
Нико Шлоттербек
46′
2
Антонио Рюдигер
5
Александр Павлович
60′
26
Дениз Ундав
1
Яхья Фофана
3
Гислен Конан
7
Одилон Коссуну
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
19
Крист Инао Оулаи
5
Уилфрид Синго
82′
17
Гела Дуэ
15
Амад Диалло
75′
6
Секо Фофана
26
Ян Диоманде
85′
19
Николя Пепе
9
Анж-Йоан Бонни
75′
10
Симон Адингра
18
Ибраим Сангаре
75′
22
Эванн Гессан
Главный судья
Хуан Габриэль Бенитес Мареко
(Парагвай)
Боковой судья
Эдуардо Кардосо
(Парагвай)
Боковой судья
Мильсиадес Сальдивар
(Парагвай)
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