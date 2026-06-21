Сборная Кюрасао заработала первое очко на ЧМ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сборная Кюрасао сыграла вничью с командой Эквадора в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы E прошла в Канзас-Сити (США) и завершилась со счетом 0:0.
Сборная Кюрасао, которую возглавляет бывший тренер петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, впервые принимает участие в мировом первенстве. В игре первого тура дебютанты чемпионатов мира проиграли команде Германии со счетом 1:7.
После двух матчей команда Кюрасао располагается на четвертой строчке в таблице, набрав 1 очко. Сборная Эквадора (1 очко) идет строчкой выше. Лидирует сборная Германии (6), второе место занимает команда Кот-д’Ивуара (3).
В последнем, третьем туре сборная Кюрасао сыграет с командой Кот-д’Ивуара, эквадорцы встретятся с уже вышедшей в плей-офф сборной Германии. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Себастьян Беккасесе
Дик Адвокат
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
6
Вильян Пачо
15
Педро Вите
23
Мойсес Кайседо
19
Гонсало Плата
13
Эннер Валенсия
21
Алан Франко
83′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
89′
16
Хорди Кайседо
7
Первис Эступиньян
70′
20
Нильсон Ангуло
5
Хорди Альсивар
38′
46′
11
Кевин Родригес
1
Элой Ром
20
Джошуа Бренет
18
Армандо Обиспо
3
Юрин Гари
75′
5
Шерел Флоранус
10
Леандро Бакуна
39′
24
Деверон Фонвилль
76′
4
Рошон ван Эйма
21
Тахит Чонг
76′
16
Джеарл Маргарита
7
Жуниньо Бакуна
53′
75′
14
Кенджи Горре
9
Юрген Локадиа
83′
19
Джервейн Кастанер
90+1′
8
Ливано Комененсия
56′
84′
6
Годфрид Ромератоэ
Главный судья
Ма Нин
(Китай)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
Боковой судья
Чжоу Фэй
(Китай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти