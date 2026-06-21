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Матч Тунис — Япония стал 1000-м в истории ЧМ

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 Тунис — Япония (0:2, идет первый тайм). Встреча группы F проходит в Гуадалупе (Мексика).

Источник: Sport24

ФИФА сообщила в соцсетях, что этот матч стал 1000-м в истории чемпионатов мира.

Важные вехи каждые 100 матчей:

#1: Мексика 1:4 Франция (13.07.1930) — Первый матч.

#100: Австрия 3:1 Уругвай (03.07.1954).

#200: Англия 4:2 Германия (30.07.1966) — Финал.

#300: Италия 1:0 Австрия (18.06.1978).

#400: Аргентина 1:0 Уругвай (16.06.1986).

#500: Аргентина 0:2 Болгария (30.06.1994).

#600: Франция 0:0 Уругвай (06.06.2002).

#700: Испания 1:3 Франция (27.06.2006).

#800: Германия 2:2 Гана (21.06.2014).

#900: Франция 4:2 Хорватия (15.07.2018) — Финал.

#1000: Тунис — Япония (20.06.2026).

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