Матч Тунис — Япония стал 1000-м в истории ЧМ

ФИФА сообщила в соцсетях, что этот матч стал 1000-м в истории чемпионатов мира.
Важные вехи каждые 100 матчей:
#1: Мексика 1:4 Франция (13.07.1930) — Первый матч.
#100: Австрия 3:1 Уругвай (03.07.1954).
#200: Англия 4:2 Германия (30.07.1966) — Финал.
#300: Италия 1:0 Австрия (18.06.1978).
#400: Аргентина 1:0 Уругвай (16.06.1986).
#500: Аргентина 0:2 Болгария (30.06.1994).
#600: Франция 0:0 Уругвай (06.06.2002).
#700: Испания 1:3 Франция (27.06.2006).
#800: Германия 2:2 Гана (21.06.2014).
#900: Франция 4:2 Хорватия (15.07.2018) — Финал.
#1000: Тунис — Япония (20.06.2026).