Сборная Японии разгромила Тунис в матче ЧМ-2026

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сборная Японии по футболу нанесла крупное поражение команде Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Встреча группы F прошла в мексиканском Монтеррее и завершилась со счетом 4:0 в пользу японцев. Мячи забили Даити Камада (4-я минута) и Дзюня Ито (69), дубль оформил Аясэ Уэда (31, 83).
Этот матч стал 1000-м в истории чемпионатов мира по футболу, которые проводятся с 1930 года. Судьи и футболисты вышли на игру в специальных нашивках в честь данного события.
Сборная Японии забила больше двух мячей в матче чемпионата мира во второй раз в своей истории. Впервые им это удалось в игре против сборной Дании (3:1) на чемпионате мира 2010 года.
Сборная Японии (4 очка) занимает второе место в группе F, уступая команде Нидерландов по дополнительным показателям. Сборная Туниса (0) потеряла шансы на выход в плей-офф. Третьей идет команда Швеции (3).
В заключительном туре сборная Японии сыграет с командой Швеции, а сборная Туниса — с командой Нидерландов. Обе встречи пройдут в ночь на 26 июня по московскому времени. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Эрве Ренар
Хадзимэ Мориясу
Даити Камада
(Кейто Накамура)
4′
Аясэ Уэда
(Ко Итакура)
31′
Дзюня Ито
(Аясэ Уэда)
69′
Аясэ Уэда
(Кайсю Сано)
83′
16
Аймен Дамен
4
Омар Рекик
3
Монтассар Тальби
20
Ян Валери
25
Анис Слимане
10
Ханнибал Межбри
6
Дилан Бронн
46′
21
Мохамед Амин Бен Амида
2
Али Абди
90′
13
Рани Хедира
26
Себастьян Тунекти
65′
19
Фирас Шауат
17
Элье Схири
90′
7
Элиас Ашури
8
Элиас Саад
46′
11
Исмаэль Гарби
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
4
Ко Итакура
24
Кайсю Сано
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
22
Такэхиро Томиясу
79′
20
Аюми Секо
10
Рицу Доан
74′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
79′
17
Юито Судзуки
18
Аясэ Уэда
84′
9
Кейсуке Гото
15
Даити Камада
73′
25
Дзюнносукэ Судзуки
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Боковой судья
Михай Марика
(Румыния)
Боковой судья
Ференц Туньоги
(Румыния)
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