Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Испания
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
28.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Бельгия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
7.70
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Тунис
0
:
Япония
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Эквадор
0
:
Кюрасао
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Германия
2
:
Кот-д`Ивуар
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Нидерланды
5
:
Швеция
1
П1
X
П2

Футболист сборной Японии Уэда стал лучшим игроком матча ЧМ с Тунисом

Нападающий сборной Японии Уэда стал лучшим игроком матча ЧМ против Парагвая.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Нападающий нидерландского «Фейенорда» и сборной Японии по футболу Аясэ Уэда выбран лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная Японии в мексиканском Монтерее разгромила команду Туниса со счетом 4:0. Уэда забил два мяча, он стал первым футболистом в истории сборной Японии, который сумел оформить дубль в матче финальной части чемпионата мира.

Уэде 27 лет, на его счету стало 18 голов в 41 матче за сборную Японии.

В заключительном туре сборная Японии, на счету которой стало 4 очка, сыграет с командой Швеции, встреча пройдет в ночь на 26 июня по московскому времени. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Тунис
0:4
Первый тайм: 0:2
Япония
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
21.06.2026, 07:00 (МСК UTC+3)
Estadio BBVA
Главные тренеры
Эрве Ренар
Хадзимэ Мориясу
Голы
Япония
Даити Камада
(Кейто Накамура)
4′
Аясэ Уэда
(Ко Итакура)
31′
Дзюня Ито
(Аясэ Уэда)
69′
Аясэ Уэда
(Кайсю Сано)
83′
Составы команд
Тунис
16
Аймен Дамен
4
Омар Рекик
3
Монтассар Тальби
20
Ян Валери
25
Анис Слимане
10
Ханнибал Межбри
6
Дилан Бронн
46′
21
Мохамед Амин Бен Амида
2
Али Абди
90′
13
Рани Хедира
26
Себастьян Тунекти
65′
19
Фирас Шауат
17
Элье Схири
90′
7
Элиас Ашури
8
Элиас Саад
46′
11
Исмаэль Гарби
Япония
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
4
Ко Итакура
24
Кайсю Сано
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
22
Такэхиро Томиясу
79′
20
Аюми Секо
10
Рицу Доан
74′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
79′
17
Юито Судзуки
18
Аясэ Уэда
84′
9
Кейсуке Гото
15
Даити Камада
73′
25
Дзюнносукэ Судзуки
Статистика
Тунис
Япония
Удары (всего)
2
11
Удары в створ
0
5
Угловые
3
5
Фолы
8
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Боковой судья
Михай Марика
(Румыния)
Боковой судья
Ференц Туньоги
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти