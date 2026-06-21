Футболист сборной Японии Уэда стал лучшим игроком матча ЧМ с Тунисом

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Нападающий нидерландского «Фейенорда» и сборной Японии по футболу Аясэ Уэда выбран лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Туниса, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная Японии в мексиканском Монтерее разгромила команду Туниса со счетом 4:0. Уэда забил два мяча, он стал первым футболистом в истории сборной Японии, который сумел оформить дубль в матче финальной части чемпионата мира.
Уэде 27 лет, на его счету стало 18 голов в 41 матче за сборную Японии.
В заключительном туре сборная Японии, на счету которой стало 4 очка, сыграет с командой Швеции, встреча пройдет в ночь на 26 июня по московскому времени. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Эрве Ренар
Хадзимэ Мориясу
Даити Камада
(Кейто Накамура)
4′
Аясэ Уэда
(Ко Итакура)
31′
Дзюня Ито
(Аясэ Уэда)
69′
Аясэ Уэда
(Кайсю Сано)
83′
16
Аймен Дамен
4
Омар Рекик
3
Монтассар Тальби
20
Ян Валери
25
Анис Слимане
10
Ханнибал Межбри
6
Дилан Бронн
46′
21
Мохамед Амин Бен Амида
2
Али Абди
90′
13
Рани Хедира
26
Себастьян Тунекти
65′
19
Фирас Шауат
17
Элье Схири
90′
7
Элиас Ашури
8
Элиас Саад
46′
11
Исмаэль Гарби
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
4
Ко Итакура
24
Кайсю Сано
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
22
Такэхиро Томиясу
79′
20
Аюми Секо
10
Рицу Доан
74′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
79′
17
Юито Судзуки
18
Аясэ Уэда
84′
9
Кейсуке Гото
15
Даити Камада
73′
25
Дзюнносукэ Судзуки
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Боковой судья
Михай Марика
(Румыния)
Боковой судья
Ференц Туньоги
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти