Тунис — первая африканская сборная за 52 года, пропустившая 9 голов в двух стартовых матчах ЧМ

В первом туре мундиаля-2026 тунисцы проиграли Швеции (1:5), а затем потерпели поражение от Японии (0:4).
Последней африканской командой, пропустившей столько мячей за первые два матча, был Заир (ныне — ДР Конго) на ЧМ-1974, проигравший Шотландии (0:2) и Югославии (0:9).
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
21.06.2026, 07:00 (МСК UTC+3)
Estadio BBVA
Главные тренеры
Эрве Ренар
Хадзимэ Мориясу
Голы
Япония
Даити Камада
(Кейто Накамура)
4′
Аясэ Уэда
(Ко Итакура)
31′
Дзюня Ито
(Аясэ Уэда)
69′
Аясэ Уэда
(Кайсю Сано)
83′
Составы команд
Тунис
16
Аймен Дамен
4
Омар Рекик
3
Монтассар Тальби
20
Ян Валери
25
Анис Слимане
10
Ханнибал Межбри
6
Дилан Бронн
46′
21
Мохамед Амин Бен Амида
2
Али Абди
90′
13
Рани Хедира
26
Себастьян Тунекти
65′
19
Фирас Шауат
17
Элье Схири
90′
7
Элиас Ашури
8
Элиас Саад
46′
11
Исмаэль Гарби
Япония
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
4
Ко Итакура
24
Кайсю Сано
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
22
Такэхиро Томиясу
79′
20
Аюми Секо
10
Рицу Доан
74′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
79′
17
Юито Судзуки
18
Аясэ Уэда
84′
9
Кейсуке Гото
15
Даити Камада
73′
25
Дзюнносукэ Судзуки
Статистика
Тунис
Япония
Удары (всего)
2
11
Удары в створ
0
5
Угловые
3
5
Фолы
8
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Боковой судья
Михай Марика
(Румыния)
Боковой судья
Ференц Туньоги
(Румыния)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти