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Рафинья рискует пропустить остаток чемпионата мира из-за травмы

Полузащитник сборной Бразилии Рафинья рискует пропустить остаток ЧМ из-за травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Рафинья получил новую травму подколенного сухожилия и рискует пропустить остаток чемпионата мира в США, Мексике и Канаде, сообщил журналист Хави Эрнандес Наварро в соцсети X.

Сборная Бразилии в ночь на 20 июня разгромила команду Гаити со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Рафинья вышел в стартовом составе, но из-за травмы был заменен в конце первого тайма. Ранее бразилец травмировал подколенное сухожилие в сентябре 2025 года и в марте 2026 года, пропустив в общей сложности 20 матчей «Барселоны» и национальной команды.

«Рафинья вновь повредил подколенное сухожилие, и его участие в оставшейся части чемпионата мира практически исключено», — написал Наварро.

Позже он сообщил, что травму футболиста подтвердила Бразильская конфедерация футбола (CBF) и что Рафинья остается в расположении сборной Бразилии, продолжая готовиться, «хотя ему будет сложно восстановиться в установленные сроки».

Рафинье 29 лет, на его счету 41 матч и 11 забитых мячей за сборную Бразилии.

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