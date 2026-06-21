Рафинья рискует пропустить остаток чемпионата мира из-за травмы

Сборная Бразилии в ночь на 20 июня разгромила команду Гаити со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Рафинья вышел в стартовом составе, но из-за травмы был заменен в конце первого тайма. Ранее бразилец травмировал подколенное сухожилие в сентябре 2025 года и в марте 2026 года, пропустив в общей сложности 20 матчей «Барселоны» и национальной команды.